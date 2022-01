Ómicron es la variante dominante en Panamá, que vive cuarta ola pandémica

Personal médico prepara una dosis de Pfizer contra la covid-19 en Ciudad de Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- La variante ómicron de la covid-19, reportada por primera vez el pasado 20 de diciembre, ya es dominante en Panamá, que vive una desenfrenada cuarta ola pandémica, dijo el titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el doctor Eduardo Ortega-Barría.

"No sorpresas, Ómicron es la variante dominante en Panamá; ha desplazado a la Delta como ha ocurrido en todo el mundo; quizás hoy ya 100%!", escribió este sábado en su cuenta de Twitter Ortega-Barría, también asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas, un ente clave en la selección de las vacunas anticovid que usa el país: Pfizer y AstraZeneca.

Panamá, que cuenta con 4,28 millones de habitantes, reportó el primer caso de ómicron el pasado 20 de diciembre. Dado el tiempo que toma identificar científicamente el linaje, Ortega-Barría señaló que esta nueva variante "estaba circulando con anticipación, 1 semana antes".

Ello "explica aumento de casos súbito, había transmisión comunitaria. Igual pasó Sur de África y Europa", agregó.

Los nuevos casos diarios de la covid-19 se han multiplicado en cuestión de tres semanas en el país, que el viernes supero los 5.000, una cifra que había alcanzado en enero de 2021, en plena segunda ola pandémica y días antes del inicio de la vacunación.

Pero el ritmo desenfrenado de los nuevos contagios no se repite en el caso de muertes diarias, 4 el viernes, o de hospitalizados, como sí ocurría hace un año.

Las autoridades sanitarias han alertado que aún no se ha llegado al pico de esta cuarta ola y han sido enfáticos en que lo más importante en este escenario es observar las cifras de hospitalizados y muertes.

También han sostenido que las personas vacunadas, preferiblemente con tres dosis en el caso de los mayores de 16 años, tienen muchas más probabilidades de, si se infectan, desarrollar una covid leve.

"Debemos dar gracias a la ciencia que una vacuna desarrollada con una variante diferente tenga esta efectividad: 94 y 88% de efectividad vs hospitalización contra Ómicron. A vacunarse!", afirmó este sábado Ortega-Barría.

Hasta este viernes en Panamá, el 71,1 % de la población meta, las personas de 5 años en adelante, ha recibido dos dosis de la vacuna anticovid y el 78,9 % una dosis.

Se han aplicado además 481.987 inyecciones de refuerzo, autorizada para los mayores de 16 años, y 7.793 terceras dosis a pacientes inmunosuprimidos.

El país acumula 517.445 contagios confirmados y 7.453 muertes por la enfermedad.