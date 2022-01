Irene Urdangarin, volcada con su tía Lucía estas Navidades

07-01-2022 IRENE URDANGARIN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Si elaborásemos una lista de diferencias entre la familia Urdangarin y los Borbón tendríamos bastantes puntos a tratar... y es que nada tiene que ver la relación que existe con la parte materna, que con la paterna... Siempre han sido los más despegados, pero desde que Iñaki Urdangarin obtuvo el tercer grado y con él, la ansiada semilibertad, la familia se ha mostrado de lo más unida y no han querido juntarse con nadie que no fuese de su núcleo habitual.



Han sido muchos los momentos en los que hemos visto a los hijos del exjugador de balonmano sufrir por las noticias relacionadas con su padre y sobre todo por tenerle en la cárcel cumpliendo condena... De hecho, al que más hemos visto ha sido a Pablo Urdangarin, quien hace la competencia a Victoria Federica sin quererlo por redes sociales.



Sus otros tres hijos, Miguel, Juan e Irene no han tenido tanta exposición en los medios de comunicación. Tampoco la Infanta Cristina, que ha estado desaparecida durante meses mientras su marido pasaba los peores momentos de su vida, pero eso sí, ha sido su fiel apoyo en todo momento.



En la actualidad, que viven un momento más positivo, la familia está más unida que nunca y es que está claro que después de haber pasado tiempo alejados ahora no quieren separase. Por eso es habitual ver a todos ellos paseando, como vimos hace unas semanas.



En este caso hemos conseguido las imágenes de Irene, la hija de Urdangarin y la Infanta Cristina, saliendo de casa de su tía paterna, Lucía, en Vitoria. Y es que está claro que la relación que existe con la familia de Iñaki no es, ni por asomo, la que hay con la de su madre... y es que solo tienen contacto directo con la Infanta Elena.