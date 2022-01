Criptomoneda uruguaya crece y mira a Latinoamérica, un continente "ideal"

Adolfo Varela, director y fundador de la empresa uruguaya InBierto, habla durante una entrevista con Efe hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 5 ene (EFE).- Con un crecimiento del 1.200 % en los últimos días, la criptomoneda uruguaya Ferret Token busca expandirse dentro del país y mira hacia Latinoamérica, donde hay "un escenario ideal para desarrollar este tipo de tecnología".

Así lo indica a Efe Adolfo Varela, director y fundador de la empresa InBierto, quien también habla sobre la importancia de que el país suramericano instale este viernes su primer cajero para criptomonedas, que estará ubicado en la localidad costera de Punta del Este.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

El empresario resalta que esto permitirá que la gente vaya acercándose y conozca más sobre este mundo, mientras asegura que los usuarios podrán, por medio de Ferret, "tener una reserva de valor real" con una cripto con una política económica "que le permite tener muchas ventajas al usuario".

De acuerdo con esto, destaca que Ferret emitió 500 millones de monedas y, por el contrato inteligente con el cual se creó en la cadena de bloques, ya no puede emitir más. Además, indicó que tiene una política de quemado.

"Si nosotros tenemos una moneda que es finita, que no se va a poder emitir más y a su vez se puede quemar, es decir, tomar un tanto de esos 500 millones que se emitieron y eliminarlos del sistema, eso mantiene la capitalización del mercado que tiene adentro", explica.

"Las personas que están resguardadas en las criptomonedas tienen la garantía de que esa moneda no va a estar imprimiéndose cada vez más y valiendo menos. Si uno analiza la historia de las criptomonedas desde que nacieron tienen fluctuaciones de precio pero el valor histórico siempre va aumentando", agrega.

Por otra parte, Varela destaca otras ventajas que dan como, por ejemplo, permitir que las personas accedan a un préstamo depositando sus cripto en una plataforma y dejándolas bloqueadas, lo que sirve como garantía, o hacer transacciones baratas.

MIRANDO AL CONTINENTE

Con la idea de crecer en el continente, el director de InBierto apunta que América Latina es "un escenario ideal" para desarrollar este tipo de tecnología.

"El ciudadano latinoamericano conoce lo que es que su moneda se deprecie con el tiempo y poder adquirir cada vez menos cosas; entonces creemos que si se ofrece al sistema latinoamericano monedas que son deflacionarias, que pueden resguardarse y a su vez utilizarse para hacer pagos, van a utilizarse cada vez más", detalla.

En concordancia con eso, dice que en Uruguay los usuarios ya son más de 50.000 y que espera eso se multiplique en un tiempo cercano.

Asimismo, destaca las virtudes que tiene el país suramericano que llevan a que la gente confíe en la criptomoneda Ferret.

"Uruguay es un país que tiene condiciones muy buenas de seguridad política, jurídica y para vivir. Su sistema financiero es estable comparado con el resto de los países y los productos que genera Uruguay generalmente son de alta calidad", dice.

REGULACIÓN

Varela habla también de la regulación de la criptomoneda y, aunque indica que esto nació "por una cuestión de libertad", asegura que es necesario que los Estados "regulen de forma positiva", porque "hay que darle una protección al usuario y hay que definir reglas estatales claras".

"Hoy en Uruguay no se puede bancarizar dinero producto de criptomonedas, para eso tiene que haber una regulación y el camino que optó el Banco Central del Uruguay (BCU) creemos que es positivo, porque no fue negacionista, al contrario de otros países", sostiene.

Añade que en octubre el BCU indicó que las cripto "no son ilegales ni legales", que nadie está obligado a aceptarlas pero que quien quiera puede hacerlo y que hizo una propuesta sobre los caminos que había que recorrer para regular.

Este viernes, Uruguay inaugurará el primer cajero UTM para criptomonedas del país suramericano. Este estará en la localidad de Punta del Este, situada en el sureste del territorio y epicentro de la actividad social en el verano austral.

Allí, además de las Ferret Token, las personas podrán operar las criptomonedas Urubit, también uruguaya, Bitcóin, BNB y BUSD.

Asimismo, los usuarios podrán convertir sus "tokens" (vales) a otras criptomonedas y también venderlas y recibir dinero al valor del mercado.

"Con estos equipos, la persona va a interactuar con la máquina, va a ir con su celular con su wallet (billetera) con dólares para poder comprar criptomonedas o entregar las cripto y recibir dólares. Entonces elimina la interacción con otras personas y elimina un montón de riesgos", concluye Varela.

Santiago Carbone