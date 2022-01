México comienza un irregular regreso a clases tras periodo navideño

Una profesora toma la temperatura a una alumna hoy, durante el regreso a clases presenciales de educación básica, en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Ciudad de México, 3 ene (EFE).- Miles de estudiantes mexicanos de educación básica regresaron este lunes a clases presenciales tras el receso por las fiestas navideñas, aunque una docena de estados decidió posponer el retorno debido al aumento de los contagios de la covid-19 por la variante ómicron.

Mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció estar lista para el reinicio de actividades escolares, al menos 11 estados del país pospusieron el regreso a las aulas y anunciaron que el regreso a clases será virtual, como medida de prevención contra la covid-19.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán informaron que los alumnos regresarán a las actividades presenciales entre el 10 y el 17 de enero.

En Yucatán, por ejemplo, el Gobierno decidió suspender el regreso a clases presenciales "como medida de prevención, para evitar contagios y proteger la salud de alumnos y maestros ante el rápido avance de la variante Ómicron en el país”.

Por ello todas las clases de los alumnos de los niveles educativos básica a media superior, así como las universidades e Institutos del sector público del 3 al 14 de enero, “serán de manera virtual o a distancia", precisó.

Específicamente en el Estado de México, las autoridades estimaron que el regreso a clases presenciales se retrasará hasta febrero.

En contraste, este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó el cierre de escuelas pese al aumento de casos por el virus del covid-19, así como la nueva variante sudafricana ómicron.

Agregó que si bien se ha registrado un aumento en el número de contagios en la capital del país, estos no han presentado complicaciones o un aumento en la hospitalizaciones.

"Hay contagios, pero la enfermedad no es grave", indicó y descartó que hubiera alarma por el incremento en casos: "hay contagios, pero la enfermedad no es grave y eso es gracias al alto porcentaje de vacunación", insistió.

El domingo, la SEP pidió a la población acatar las medidas contra la covid-19 en el regreso a clases presenciales y recordó que en las primeras semanas de 2022, y en coordinación con las autoridades de Salud, locales y federales, se llevará a cabo la vacunación de refuerzo al personal educativo.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, reconoció este lunes el esfuerzo de maestros y alumnos por el esfuerzo y aseguró que gracias a que cumplieron con los protocolos sanitarios se tuvo "un reinicio de clases presenciales de manera segura".

Sobre la decisión de algunos estados de posponer el retorno a clases, dijo que se respetan las decisiones de las autoridades educativas y de salud locales, pero insistió en la importancia de este regreso, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y las cuestiones socioafectivas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.