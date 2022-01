Suben los ingresos hospitalarios en Portugal pero bajan los positivos

EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Lisboa, 2 ene (EFE).- Portugal registró 11.080 nuevos casos de coronavirus el primer día de 2022, casi la mitad de la cifra notificada este sábado, pero se le suman 14 fallecimientos, 58 hospitalizaciones y 6 personas más en cuidados intensivos.

Así se desprende del último boletín de la Dirección General de Salud (DGS) lusa difundido este domingo, que muestra un descenso en el número de contagios tras los cuatro días consecutivos de récords de infecciones registrados a mediados de esta misma semana, cuando se llegaron a notificar 30.829 positivos el viernes.

Con los nuevos ingresos, que en los últimos dos días se habían reducido levemente, el número de hospitalizados asciende a 1.081 personas y hay 148 en unidades de cuidados intensivos.

Portugal, con 10,3 millones de habitantes, acumula 1.424.016 casos confirmados y 18.990 fallecimientos desde que estalló la pandemia.

Las autoridades prevén que los contagios notificados por día puedan alcanzar los 37.000 en estos próximos días.

La incidencia a 14 días, actualizada por última vez el viernes, se disparó hasta los 1.182,7 casos por cada 100.000 habitantes y el índice de transmisión (Rt), que mide el número de personas que contagia un infectado, está en 1,35.

Este domingo se registraron también largas colas en los aeropuertos de Lisboa y Oporto por centenares de viajeros que querían hacerse pruebas de covid sin cita previa antes de viajar, ya que muchos locales en estas dos ciudades están cerrados o no tienen citas disponibles.

Ante esta situación, Aeropuertos de Portugal (ANA) difundió un comunicado en el que pide a los interesados que intenten buscar otros lugares para hacerse el test a riesgo de no poder obtener el resultado a tiempo para viajar.

"A pesar del refuerzo de medios y aumento de la capacidad para este fin de semana, la demanda continúa elevada. Por eso, solicitamos que los pasajeros realicen el test antes de venir al aeropuerto y que esta no sea considerada como la primera opción", indicó ANA en el texto difundido.