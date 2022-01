El Villarreal piensa en Europa, el Levante solo en ganar

Imagen de archivo de un partido entre Villarreal y Levante. EFE / Domenech Castelló.

Villarreal (Castellón)/Valencia, 2 ene (EFE).- Villarreal y Levante abren el año en La Cerámica en un duelo marcado por la mejoría del equipo local, que busca acceder a posiciones de competiciones europeas, frente a la trayectoria negativa del Levante, que únicamente piensa en ganar para quitarse el maleficio de no hacerlo y albergar opciones de abandonar la cola de la clasificación.

El Villarreal ha vencido en los tres últimos partidos de Liga y se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el Levante lleva ocho puntos gracias a los ocho empates obtenidos en un campeonato en el que todavía no conoce el triunfo.

Para el Villarreal, los nueve puntos sumados en las últimas jornadas, le hacen pensar en crecer, aunque sin olvidar que enfrente va a tener a un equipo que antes o después reaccionará y que llega a La Cerámica con la necesidad de sumar un triunfo en el cierre de la primera vuelta de la Liga.

El equipo de Unai Emery es consciente de que el Levante necesitará resarcirse de la derrota en casa ante el Valencia en el último encuentro de 2021, en una situación límite en la que no pueden desaprovechar nada y por eso no quiere ningún tipo de confianza.

Para afrontar el choque, Emery tiene las bajas seguras de los lesionados Rubén Peña y Francis Coquelin, mientras que siguen como duda los delanteros Paco Alcácer y Arnaut Danjuma, cuya participación no se conocerá hasta instantes antes del encuentro.

Además, las dudas en el equipo también radican en las posibles ausencias por covid, ya que el club de La Plana anunció que era su intención comunicarlas, por lo que el estado de la plantilla se conocerá a a última hora y, por tanto, presentar un once para este partido es más que complicado, ya que el club tampoco ha permitido ver sesiones de entrenamiento de la semana.

Con muchas dudas, el equipo podría estar conformado por Sergio Asenjo o Gero Rulli como portero y con una defensa formada por Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán.

Para el centro del campo quedarían Vicente Iborra o Capoue y Manu Trigueros como pivotes, con Moi Gómez y Samu Chukwueze en las bandas, para jugar con una pareja de ataque que formarían Boulayé Dia y Gerard Moreno, que ya fueron la pareja del equipo en el partido con el Deportivo Alavés.

El Levante, por su parte, afronta el partido con la intención de que el cambio de año suponga un giro radical a su pésima temporada, en la que además de no haber ganado todavía, acumula ya veintiséis jornadas seguidas en la Liga sin conocer la victoria.

Uno de los aspectos que debe corregir de inmediato el Levante es el defensivo, pues en los dos últimos partidos del año recibió ocho goles y con 36 tantos en contra es el equipo más goleado de Primera División.

Pepelu García y Roberto Soldado se perderán el duelo en La Cerámica por sanción, Shkodran Mustafi causa baja por una lesión en la rodilla y tres jugadores de la plantilla, cuya identidad no ha sido comunicada por el club, están confinados por covid-19.

Sin embargo, el serbio Nemanja Radoja ya ha superado el coronavirus y podría entrar en la convocatoria, al tiempo que Sergio Postigo ya se entrena junto a sus compañeros después de casi tres meses de baja por varias lesiones musculares.

Pese a los malos resultados, las numerosas bajas obligan a su técnico Alessio Lisci a formar un once muy parecido al del último encuentro del año 2021 ante el Valencia y, por ejemplo, el canterano Marc Pubill podría repetir en el lateral derecho con Duarte, Vezo y Clerc en el resto de la defensa.

Mickaël Malsa, en cambio, podría ser una de las novedades en el centro del campo tras cumplir un partido de sanción y el macedonio Enis Bardhi también podría entrar en el equipo inicial en el caso de que Morales adelante su posición y juegue junto a Roger en la punta del ataque.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo o Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Iborra o Capoue, Trigueros, Moi Gómez, Chukweze; Boulayé Dia y Gerard Moreno

Levante: Cárdenas, Pubill, Vezo, Duarte, Clerc, De Frutos, Malsa, Campaña, Bardhi, Morales y Roger

Árbitro: Hernández Hernández (comité de Las Palmas)

Estadio: La Cerámica

Hora. 19:00

---------

Posiciones: Villarreal 10º (25 puntos) – Levante 20º (8 puntos)

La clave: la capacidad de mantener su dinámica en el Villarreal frente a la de cambiarla en el Levante en un duelo condicionado por el covid.

El dato: El Levante no conoce la victoria en la Liga y no gana en esta competición desde abril.