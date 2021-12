Spotify revela las canciones, artistas y pódcast más escuchados de 2021

07-01-2019 Aunque son de estilos diferentes completamente diferentes, tanto Aitana como C. Tangana son dos de los artistas del momento y que más arrasan en nuestro país y parece que conscientes de esto han decidido unir fuerzas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD C. TANGANA Y AITANA/ EUROPAPRESS



La música en español hace historia: Bad Bunny se convierte en el artista más escuchado del mundo por segundo año consecutivo, y en España, el más escuchado del año es Rauw Alejandro



C. Tangana y Aitana son los artistas españoles más escuchados en nuestro país en 2021



MADRID, 31 (CHANCE)



Termina 2021 y llega el momento de hacer balance en todos los aspectos. Cuáles han sido las parejas protagonistas del año, cuáles han sido los cotilleos más comentados de los últimos doce meses y, por qué no, cuáles han sido las canciones y los artistas más escuchados de este año del que apuramos sus últimas horas, los temas que han puesto banda sonora a nuestro día a día.



Y la música en español hace historia este 2021, pues Bad Bunny se ha convertido, por segundo año consecutivo, en el artista más escuchado en todo el mundo tal y como nos descubre Spotify. Un nuevo récord mundial para el artista de Puerto Rico, y una muestra más de que la música en nuestra lengua sigue conquistando cada año los oídos de los oyentes a lo largo y ancho del globo. De hecho, el propio artista ya ha reaccionado ante este nuevo récord logrado, expresando su agradecimiento y su máximo deseo: seguir dedicando su vida a la música.



A nivel mundial, no cabe duda de que Bad Bunny es el favorito de los usuarios de la aplicación, pues acumula ya más de 9.100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift; en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS; en cuarto lugar, el rapero Drake, y en quinta posición, Justin Bieber.



Si hablamos del 'top 5' de artistas femeninas más escuchadas en el mundo, además de Taylor Swift, encontramos en el ranking a Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Doja Cat.



En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es "Drivers license", de Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en la aplicación. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran "MONTERO (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, y "STAY", de The Kid LAROI con Justin Bieber. La cuarta canción más reproducida es otra de Olivia Rodrigo, "good 4 u", y el 'top 5' lo cierra "Levitating", Dua Lipa con DaBaby.



Los artistas y canciones más escuchados en España en 2021



La música en español consolida su liderazgo un año más. Desde hace ya más de una década en España se escucha más música en español que en inglés. Y los datos de 2021 no hacen más que corroborar esta creciente tendencia, pues el ranking de artistas más escuchados de 2021 en nuestro país lo copan artistas de habla hispana.



Así, el número uno este año en España es Rauw Alejandro, que ha superado a Bad Bunny, quien ocupa ahora la segunda posición. Este 'top 5' lo completan, por orden de ranking, Myke Towers, J Balvin y Anuel AA.



Si nos centramos en los españoles más escuchados, C. Tangana es el número uno en España. El artista arrancaba el año por todo lo alto con el lanzamiento de "El Madrileño", con el que batió el pasado febrero el récord de mejor debut de un álbum español, cosechando más de 5 millones de reproducciones en un solo día. Y hoy se convierte como el álbum español más reproducido en España en 2021.



Y en cuanto a artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Aitana, seguida de KAROL G, en segunda posición. El ranking de artistas más reproducidas en España se completa con María Becerra, Dua Lipa y Nicki Nicole.



En el 'top 5' de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra "Todo De Ti", de Rauw Alejandro, como la favorita del año. En segundo lugar se encuentra "Pareja Del Año", de Sebastian Yatra con Myke Towers; en tercero, "Yonaguni", de Bad Bunny; en cuarta posición, "Fiel", de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez, y en quinta, "La Historia", de El Taiger con DJ Conds.