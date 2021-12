Perú alcanzó la meta de vacunar al 80 % de población objetivo con dos dosis

Brigadas de vacunación recorren el distrito de Villa El Salvador para la vacuna contra la Covid 19, en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. . EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 31 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este viernes que su gobierno logró alcanzar la meta del vacunar contra la covid-19 al 80 % de la población objetivo, es decir a los mayores de 12 años, que representa a 21 millones de habitantes.

El jefe de Estado recordó que al asumir el gobierno, el pasado 28 de julio, solo 18 % de la población estaba inmunizada contra la pandemia, pero que ahora "hemos llegado al 80 % de la población objetivo inmunizada con dos dosis".

"El primer reto no podía ser otro que proteger la vida de los peruanos" y, en estos cinco meses, "hemos logrado que la vacunación llegue a todo el territorio nacional, aunque sabíamos que era un reto enorme porque es un país lleno de contrastes", expresó Castillo.

Para alcanzar esa meta, el mandatario señaló que el Ejecutivo dispuso de 2.300 millones de soles (577 millones de dólares) para la compra de las vacunas, además de los recursos económicos y humanos necesarios para llevar a las brigadas de vacunación a todo el territorio peruano.

Castillo hizo el anuncio en uno de los vacunatorios de Lima establecidos en la Villa Deportiva Nacional del distrito de San Luis, donde también se colocó la tercera dosis de refuerzo y se sumó a los cinco millones de ciudadanos que ha recibido esta dosis hasta el momento.

El mandatario añadió que en la quincena de enero próximo llegarán a Perú las vacunas pediátricas y con esas dosis se procederá a inmunizar a los niños entre los 5 y 11 años "para garantizar el retorno a la presencialidad de las escuelas", después de dos años con las aulas cerradas por la pandemia.

Además, en el 2022 llegarán a Perú 55 millones de dosis de vacunas para continuar con los procesos de inmunización.

"Cuando asumí el gobierno, el país vivía una situación de angustia, y no era para menos, este virus ha causado la muerte de 200.000 compatriotas y sumido en el dolor a hijos, esposos, parientes de quienes no están con nosotros", expresó Castillo.

Ante la inminencia de una tercera ola por la expansión de la variante ómicron, el mandatario informó que se ha adquirido 12 millones de pies cúbicos de oxígeno y se ha contratado a mil nuevos profesionales y técnicos de salud, además de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en este sector.

Al hacer un balance del 2021, el gobernante peruano afirmó que "este ha sido un año difícil y lleno de grandes retos para todos", en el que han unido esfuerzos "para recuperar nuestra economía y proteger a los más vulnerables".

En ese sentido, anunció que las metas de su gobierno para el 2022 serán "contener la pademia inmunizando a todos los peruanos, acelerar la recuperación económica, garantizar el retorno a la presencialidad en los colegios, y tener un Estado más cercano, más presente y comprometido con el pueblo".

Durante la presentación de Castillo se ofreció un minuto de silencio por las víctimas del covid-19 en Perú y se rindió un reconocimiento a los trabajadores de salud que han llevado adelante la campaña de inmunización y el tratamiento a los más de dos millones de personas afectadas por el virus hasta la fecha en el país.