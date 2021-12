Británica Ghislaine Maxwell declarada culpable de delitos sexuales en EEUU

CentralBritánica Ghislaine Maxwell declarada culpable de delitos sexuales en EEUU Por Peter HUTCHISON =(Fotos archivo)= Nueva York, 29 Dic 2021 (AFP) - La británica Ghislaine Maxwell fue declarada el miércoles culpable de delitos sexuales en Estados Unidos, incluyendo el de tráfico de menores para su expareja, el empresario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel.Maxwell, de 60 años, fue condenada por un jurado de 12 miembros en Nueva York, por cinco de los seis cargos que se le imputaban, y potencialmente podría pasar entre rejas el resto de su vida.La conspiración para cometer tráfico sexual de menores conlleva una sentencia máxima de 40 años, mientras que los cargos menores indican penas de cinco o 10 años. Maxwell estuvo sentada y en calma en la sala del tribunal de Manhattan, mientras la jueza Alison Nathan leía los veredictos de cada uno de los seis cargos. Nathan agradeció por su servicio al jurado, que deliberó durante cinco días completos, y resaltó que los miembros actuaron con "diligencia".La jueza suspendió el procedimiento a las 17H10 (2210 GMT) del miércoles y Maxwell salió detenida de la sala del tribunal como en los demás días del juicio. Aún no se fijó una fecha para su sentencia. El fiscal federal Damian Williams acogió con agrado el veredicto. "Un jurado unánime ha declarado a Ghislaine Maxwell culpable de uno de los peores delitos imaginables: facilitar y participar en el abuso sexual de niños", dijo Williams en un comunicado. "El camino hacia la justicia ha sido demasiado largo. Pero, hoy, se ha hecho justicia", concluyó.Los cargos contra Maxwell tienen origen entre 1994 y 2004.Dos de las presuntas víctimas de Epstein declararon que tenían tan solo 14 años cuando Maxwell supuestamente comenzó a prepararlas y a hacer arreglos para que le dieran masajes a Epstein, que terminaron en actividad sexual.Una, identificada solo como "Jane", detalló cómo Maxwell la reclutó en un campamento de verano y la hizo sentir "especial". Dijo que los encuentros sexuales con Epstein se volvieron rutinarios, y que a veces Maxwell estaba presente. Otra, llamada "Carolyn", recordó que por lo general le pagaban 300 dólares después de encuentros sexuales con Epstein, a menudo entregados por la propia Maxwell. Una tercera presunta víctima fue Annie Farmer, ahora de 42 años, quien dijo que Maxwell le acariciaba los senos cuando era una adolescente en el rancho de Nuevo México, propiedad de Epstein. - 'Depredadora sofisticada' -Epstein, de 66 años, se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba su propio juicio por delitos sexuales. Maxwell fue arrestada al año siguiente y se había declarado inocente de todos los cargos. La fiscalía la describió como una "depredadora sofisticada que sabía exactamente lo que estaba haciendo". La fiscal Alison Moe afirmó que Maxwell era "la clave" del plan de Epstein para atraer a las jóvenes para darle masajes, durante los cuales terminaría abusando sexualmente de ellas. Maxwell "fue el cómplice de Epstein", sostuvo Moe. El equipo de defensa de Maxwell respondió que había una "falta de evidencia" para condenar y cuestionó la capacidad de las demandantes para recordar eventos de hace un cuarto de siglo. El equipo también argumentó que Maxwell estaba siendo utilizada como "chivo expiatorio" de los crímenes de Epstein después de que él eludió la justicia. Maxwell se negó a subir al estrado durante el juicio, pero hizo una breve declaración al juez. "Su señoría, el gobierno no ha probado su caso más allá de toda duda razonable, por lo que no es necesario que testifique", dijo.Los hermanos de Maxwell, Kevin, Isabel y Christine, estaban en la primera fila de la sala del tribunal de Manhattan mientras se leían los veredictos.bur-pdh/cl/ec/ag/gm -------------------------------------------------------------