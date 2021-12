Los controladores aéreos de Perú se declaran en huelga de 72 horas en Navidad

Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de pasajeros a la espera de abordar sus vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 24 dic (EFE).- Los controladores aéreos de Perú acatan una huelga de 72 horas a nivel nacional sin que hasta ahora haya graves afectaciones al tránsito aéreo salvo unos pocos vuelos domésticos cancelados entre las ciudades de Lima y Cusco.

El resto de vuelos nacionales e internacionales están operando de momento con normalidad, excepto un retraso sufrido en un vuelo entre la norteña ciudad de Trujillo y Lima.

No obstante, la aerolínea chilena Latam, la que opera más vuelos en Perú, ha solicitado a sus pasajeros que estén atentos al estado de estos, que podrían variar durante la huelga de controladores, convocada desde el jueves 23 a las 19:00 hora local (00:00 GMT) hasta el domingo 26 a las 19:00 hora local (00:00 GMT).

La huelga está convocada por el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta) al considerar incumplidos los acuerdos alcanzados el año pasado para levantar una huelga similar en la que demandaban mejores comodidades y condiciones para evitar contagios de covid-19.

Para el sindicato, es "completamente inaceptable" que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), la empresa pública que administra el espacio aéreo peruano y varios aeropuertos, no haya cumplido con todo lo acordado en la Navidad pasada.

"Se siguen presentando situaciones que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y la empresa no es capaz de actuar de inmediato para evitar el incumplimiento del distanciamiento social", señaló el Sucta en un comunicado.

Los controladores demandaban el año pasado ambientes adecuados y ventilados, así como espacios individuales para el descanso necesario durante los turnos nocturnos en los aeropuertos que operan las 24 horas.

Por su parte, Corpac reconoció en un comunicado las necesidades del gremio sindical y aseguró que está tratando de atender todas sus demandas, pero "la coyuntura actual que atraviesa la empresa a causa de los embates del covid-19 no ha permitido lograr el equilibrio económico deseado".

“El año pasado tuvimos una pérdida de 75 millones de soles (18,5 millones de dólares), y este año, es 60 millones de soles (unos 15 millones de dólares)”, señaló el gerente general de Corpac, Juan Flores, en declaraciones a la agencia oficial Andina.

La compañía estatal enfatizó su disposición a continuar trabajando para encontrar "soluciones armoniosas bajo criterios de austeridad, racionalidad y equilibrio" para todos sus trabajadores a nivel nacional, pero el sindicato acusó a la empresa de dilatar las negociaciones.

Flores afirmó que las operaciones de despegue y aterrizaje de todos los aviones comerciales y privados están garantizadas en todos los aeropuertos, incluido el de Lima.

El gerente general de Coparc indicó que la empresa activó el plan de contingencia para no suspender los vuelos nacionales e internacionales ya que el tránsito aéreo está considerado un servicio esencial.