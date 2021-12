"The Elder Scrolls: Skyrim": nueva edición de aniversario

SCREENSHOT - Montañas, hielo, nieve y, sí, dragones: es el "Skyrim" de 2011, en una edición aniversario con algunos agregados. Foto: Bethesda/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En la entrega original de 2011, los dragones voladores fueron solo una de las destacadas novedades del juego de rol de fantasía "Skyrim". Miles de jugadores pudieron deleitarse además con los impresionantes paisajes, el enorme mundo lúdico de la trama, la apasionante historia y las infinitas posibilidades. Para ser sinceros, también había infinidad de pequeños fallos y molestos errores técnicos. Diez años después de su lanzamiento original, "Skyrim" está disponible ahora en una Edición Aniversario. El paquete digital incluye todos los contenidos adicionales, 500 contenidos especiales, una función de pesca y un modo de supervivencia. La versión 2021 de "Skyrim" es igual de divertida que las entregas anteriores. Incluso la emocionante introducción con la huida del dragón merodeador sigue teniendo efecto. Además, el mundo sigue siendo magnífico desde el punto de vista estético. Así que, a quien le gustó el "Skyrim" de 2011, también le gustará el actual. Sin embargo, parece que el estudio desarrollador Bethesda no ha hecho ningún cambio importante en los numerosos errores técnicos básicos, ni siquiera en su año de aniversario. Si se observa con detenimiento, los aproximadamente 500 contenidos especiales resultan ser una colección de objetos, misiones sencillas y armas. Gran parte de ella ya está disponible desde hace años como modificaciones parcialmente gratuitas. La nueva función de pesca es una característica agradable, pero solo entretiene durante un corto tiempo. Los que lo deseen pueden ahora asumir el rol de héroe y luchar contra las enfermedades, el hambre, la sed y el agotamiento en modo de supervivencia. En definitiva, la Edición Aniversario de "Skyrim" no es nada del otro mundo, lo que, sin embargo, no hace que el juego sea malo. Aunque algunas de las funciones parezcan un poco anticuadas, por un precio relativamente módico se obtiene un juego de rol extenso y emocionante con un enorme mundo lúdico lleno de historias. Por otra parte, la edición especial de "Skyrim" de 2016 está disponible en línea por un precio aún menor e incluye todos los contenidos adicionales y gráficos ligeramente mejorados. Para quienes nunca hayan jugado Skyrim, la Edición Especial es una opción más económica para empezar a hacerlo sin tener que sacrificar la diversión. "The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition" está disponible para C, Xbox y PlayStation 4 como compra única. Los propietarios de algunas ediciones anteriores pueden actualizar su versión pagando un pequeño recargo. dpa