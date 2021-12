Ciencia.-Pequeños peces en México espantan a sus depredadores creando olas

23-12-2021 Un enjambre de miles de pequeños mollys de azufre. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JULIANE LUKAS



Las olas producidas por cientos de miles de pequeños peces que viven en un manantial salobre en México reducen la propensión de sus aves depredadoras a atacarlas.



Funcionalmente, estas ondas pueden funcionar como una señal de los peces a las aves: "Sabemos que estás allí, ¡no pierdas el tiempo atacándonos!", según han descubierto investigadortes del Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries.



Los manantiales de Baños del Azufre, ubicados alrededor de la ciudad mexicana de Teapa, son un ambiente extraño para los peces: debido a que son manantiales volcánicos, el agua tiene un alto contenido de sulfuro de hidrógeno tóxico y muy poco oxígeno. Solo peces especialmente adaptados como el azufre molly (Pocilia sulphuraria) pueden sobrevivir allí.



Pero el agua no es el único desafío al que deben enfrentarse estos peces. Si bien los peces pasan gran parte de su tiempo cerca de la superficie del agua para respirar, muchas especies de aves diferentes los atacan. Afortunadamente, estos pequeños peces de 2 cm no están del todo indefensos; aparecen en grandes cardúmenes que comprenden a menudo más de 100.000 individuos, y cuando un pájaro se acerca o ataca, los peces reaccionan colectivamente zambulléndose de manera escalonada, cada pez tocando la superficie del agua con su cola.



Desde la distancia, el cardumen en su conjunto parece estar produciendo ondas conspicuas que se asemejan a las que se vieron por primera vez en los estadios de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México, y llamadas "ondas mexicanas" desde entonces.



Lo más interesante es que los peces realizan estas olas una y otra vez, a veces hasta por 2 minutos. El equipo de investigación con sede en Berlín y sus socios mexicanos de la Universidad de Tabasco investigaron si este movimiento ondulatorio influye en el comportamiento de las aves atacantes que cazan los peces.



Las aves retrasan su ataque y tienen menos éxito cuando cazan presas "agitadas". Entonces, la pregunta era si las olas producidas por los peces cambiaban algo en el comportamiento de ataque de las aves. Y, de hecho, los investigadores encontraron que cuantas más olas experimentaban los martines pescadores después de su ataque inicial, más tiempo esperaban las aves para atacar de nuevo. "A veces, las aves incluso abandonaban el lugar antes de realizar su siguiente ataque", dijo Carolina Doran, una de las autoras principales de este estudio.



Curiosamente, sin embargo, no todas las aves que atacan hacen que los peces produzcan estas olas repetidas: los kiskadees, otra especie de aves, tienen una forma diferente de atacar que implica simplemente insertar sus picos en el agua, por lo que no crean una perturbación tan grande en la superficie del agua como martines pescadores, que atacan sumergiéndose en el agua con todo el cuerpo. Los ataques de Kiskadee hacen que los peces solo produzcan una sola ola y esto permite que las aves repitan sus ataques una y otra vez, con una frecuencia muy alta.



Esta observación ha llevado a los investigadores a realizar un experimento para investigar el efecto antidepredador de las ondas. Ellos mismos indujeron repetidas olas de peces lanzando pequeños objetos al agua (simulando así el ataque de un martín pescador) cada vez que los kiskadees comenzaban un combate de caza, por ejemplo, cuando se lanzaba un primer ataque. Cuando se enfrentaron a múltiples oleadas, los kiskadees retrasaron sus ataques al igual que lo haría el martín pescador en condiciones naturales. Además, su éxito en el ataque disminuyó y era más probable que cambiaran a otras partes del río donde no había ningún 'saludo'.



Más que un simple reflejo de vuelo: la ola está destinada a causar confusión y también podría ser una señal para el pájaro.



Los peces que se zambullen para escapar de las aves es un fenómeno comúnmente observado, pero el buceo repetido incluso cuando el ave atacante está lejos es una característica única de este sistema.



"Debido a que las olas observadas eran conspicuas, repetidas y regulares, y los intervalos entre las olas individuales eran siempre de longitud similar, sin importar la frecuencia con la que los peces repitieran su movimiento, asumimos que los movimientos de las olas son más que una mera reacción de escape", explicó en un comunicado David Bierbach, autor principal del estudio.



Por lo tanto, los autores argumentan que el comportamiento de agitar también podría funcionar para confundir al ave atacante, especialmente cuando las olas "huyen" del depredador. Pero esta puede no ser la historia completa: el saludo podría haber evolucionado como una señal de los peces a las aves, beneficiándose tanto los peces como las aves. Funcionalmente, estas ondas pueden funcionar como una señal de los peces a las aves: "Sabemos que estás allí, ¡no pierdas el tiempo atacándonos!"