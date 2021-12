El Sorteo de Navidad 2021 elude restricciones y vuelve a repartir millones e ilusión por casi toda España

22-12-2021 Javier Moñino, empleado de la administración situada en la zona del AVE de la Estación de Atocha, celebra que ha vendido parte del número 86148 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El sorteo de este año ha repartido 2021 un total de 2.408 millones de euros en premios, la misma cantidad que el año anterior. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio es de 125.000 euros al décimo. SOCIEDAD Gustavo Valiente - Europa Press



El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 ha repartido este martes 22 de diciembre millones de euros e ilusión por casi toda la geografía española, en una edición que ha vuelto a estar marcada por las medidas de seguridad frente a la pandemia de la Covid-19.



Pese las restricciones de este año, la suerte ha sonreído a la estación de Atocha (Madrid) ubicada en la zona del AVE, donde el lotero de la administración número 458 se ha despedido tras 25 años al frente por la "puerta grande", al repartir entre los españoles el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y al haber vendido hasta 129 series, lo que supone 516 millones de euros.



En Madrid, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha esparcido casi 523 millones de euros, concentrados en su mayor parte en la citada estación del AVE de Atocha y repartidos en pequeños pellizcos en diversos municipios, salvo en San Sebastián de los Reyes con un millón de euros repartidos en un centro comercial.



Como cada año, la mítica administración de 'Doña Manolita' ha vuelto a ser uno de los puntos más premiados al vender tres números quintos, dotados con 60.000 euros la serie y que han sido los más madrugadores del sorteo. A destacar la administración de Lotería número 267 de la calle Toledo de la capital que también ha repartido 'El Gordo', así como el cuarto premio, con el 4.2833, repartiendo millones muy cerca de la explosión de gas que hace año se registró en un edificio del arzobispado dejando cuatro fallecidos y decenas de heridos.



En las Islas Canarias, se han repartido 161,42 millones de euros en premios al caer 'El Gordo' --160 millones--, dos cuartos premios --1,22 millones euros-- y tres quintos --204.000 euros--. Según un recuento elaborado por Europa Press con datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, aunque cinco islas han recibido premios --todas menos La Gomera, El Hierro y La Graciosa--, Gran Canaria ha sido este año la más afortunada al venderse 40 series del primer premio (400.000 euros el décimo).



La atención estaba puesta sobre todo en La Palma que, después de meses de sufrir las consecuencias del volcán de Cumbre Vieja, ha tenido más suerte, con 400.000 euros de dos cuartos premios, el 42.833, vendido en Santa Cruz de La Palma, y el 91.179, en el municipio de San Andrés y Sauces. No obstante, la lotería de Navidad ha pasado de largo del Valle de Aridane, la zona más afectada por el volcán.



En Euskadi se han repartido más de 156 millones de euros con su segundo premio, que ha recaído íntegramente en la localidad vizcaína de Basauri, vendido en su totalidad por la administración número 3 de Basauri, que ha sido distribuido en su mayoría a través de participaciones de un club de balonmano.



La suerte también ha sonreído un año más a la Comunitat Valenciana, donde el Sorteo ha dejado 65.490.000 euros, la mayoría en el centro de la ciudad de València, con un tercer premio que ha estado muy repartido. No obstante, también ha salpicado a la ciudad de Benidorm, ha tenido un particular epicentro en la localidad de Manises y ha pasado más de puntillas por la provincia de Castellón, que ha tenido un par de pellizcos en Peñíscola y Oropesa.



En Andalucía, el Sorteo ha dejado 35,39 millones de euros, en lo que ha contribuido el 'Gordo' que ha dejado cuatro millones en Ayamonte (Huelva). Además, un quinto premio que ha caído íntegramente en San Pedro de Alcántara (Málaga) con el número 69.457, ha dejado 10,32 millones, bastante más dinero que el 'Gordo'.



Lo mismo ocurre con el tercer premio, el número 19.517, que ha dejado 8,5 millones en Almería capital, y un cuarto premio, el 91.179, que ha dejado 6,8 millones en Jaén capital. También destaca el otro cuarto premio, el 42.833, que ha dejado 2,98 millones en Sevilla capital, y otro quinto, el 34.345, con 1,8 millones en Huércal de Almería (Almería). Parte de estos premios y varios quintos se han repartido también por el resto de Andalucía, de forma que todas las provincias han sido agraciadas.



En Cataluña, el Sorteo ha dejado unos 34,9 millones de euros, lo que supone un 9,1% de los 382,1 millones jugados, en concepto de los 13 grandes premios del sorteo celebrado este miércoles, sin contar terminaciones, aproximaciones ni pedreas. A pesar de que tanto el 'Gordo' 86.148 --que los dos últimos años habían recaído en parte en Reus (Tarragona)-- como el segundo premio 72.119 han esquivado Cataluña, la comunidad ha logrado pellizcar parte del tercer premio, uno de los cuartos y cinco de los quintos.



En el caso de Cantabria, la Lotería de Navidad ha dejado una 'lluvia de millones' en esta comunidad, a la que había esquivado en los últimos años. Así, esta vez se han repartido casi 13 millones, cuatro de ellos con el 'Gordo', que visita la región por 14ª vez. En concreto, el sorteo ha sumado 12.980.000 euros en varios premios que han caído en distintas localidades.



En Baleares, el Sorteo ha dejado ocho millones de euros en premios en Mallorca. En concreto, un quinto premio ha repartido 7,98 millones de euros en premios en 1.330 décimos en Santa Ponça y un cuarto premio ha dejado 240.000 euros una docena de décimos en Marratxí y Capdepera. Este 2021, la localidad más agraciada por la Lotería de Navidad en Baleares ha sido Calvià.



En Extremadura, el Sorteo ha repartido un millón de euros en dos series premiadas vendidas en la ciudad de Badajoz, y ha dejado algunos "pellizcos" en otras localidades de la región.



CCAA CON MENOS SUERTE



Los grandes premios del Sorteo han pasado de largo por otras comunidades como Castilla y León, donde los castellanoleoneses se han gastado 242,5 millones, aunque uno de los dos cuartos y cuatro de los ocho quintos premios han dejado 19,22 millones de euros, principalmente en El Espinar (Segovia) y Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).



El 'Gordo' de la Lotería de Navidad también ha esquivado Galicia, pero deja premios muy repartidos, el más importante en A Illa de Arousa, con 16 millones, donde una administración vendió dos cuartos premios, 80 series del número 91.179 y otra serie del 42.833



En Asturias, el Sorteo ha dejado 4.766.000 euros en Premios con dos cuartos premios 42.833 y 91.179 y dos quintos premios el 89.109 y el 34.345, por lo que tampoco recibe nada del Gordo ni del segundo y tercer premio. El montante en premios ha sido muy similar que el del pasado año en el que el sorteo dejó en el Principado 3.344.000 euros.



En Castilla-La Mancha se han repartido premios por valor de 3,2 millones de euros, lejos de los 32 millones del pasado año, con sólo dos cuartos y cuatro quintos premios rozando las cinco provincias de la región. En total, 383 décimos con algo de suerte han visitado territorio castellanomanchego, dejando al margen de las pedreas.



Los grandes premios también han pasado de largo en la Región de Murcia que, no obstante, ha resultado agraciada con un total de 7,8 millones de euros correspondientes a los cuartos y quintos premios.



Un año más, La Rioja no ha podido ser agraciada con el número del Gordo pero ha contado con otros premios y se han repartido varios cuartos y quintos por diferentes zonas de la comunidad autónoma. En concreto, la suerte ha caído en un estanco de Lardero, dos administraciones de lotería de Logroño y una de Santo Domingo de la Calzada, que repartirán por esos premios 340.000 euros.



Aragón tampoco ha resultado muy afortunada, a pesar de que Calatayud, Biescas y Benasque han repartido un quinto y dos cuartos premios con los números 24.198, 42.833 y 91.179, respectivamente. La cuantía total que ha caído en la región asciende a 100.000 euros.



La más desafortunada ha sido Navarra, donde ninguno de los números, desde 'El Gordo' hasta los ocho quintos premios, ha sido vendido en la Comunidad foral, al igual que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sin ningún premio importante, y en Teruel y Palencia.