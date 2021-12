El primer volumen de la poesía completa de Joan Brossa incluye once inéditos

El primer volumen de la poesía completa de Joan Brossa, que se presenta este martes en Barcelona, incluye cuarenta poemarios escritos entre los años 1940 y 1960, con once poemas inéditos, una obra que por primera vez permite leer cronológicamente los versos del artista desde sus inicios. EFE/Toni Garriga.

Barcelona, 21 dic (EFE).- El primer volumen de la poesía completa de Joan Brossa, que se presenta este martes en Barcelona, incluye cuarenta poemarios escritos entre los años 1940 y 1960, con once poemas inéditos, una obra que por primera vez permite leer cronológicamente los versos del artista desde sus inicios.

Publicado por Univers, en una edición a cargo de la catedrática y vicepresidenta de Estudios de la Fundación Joan Brossa, Glòria Bordons, está previsto que el próximo año se publique el segundo volumen, con obras que van de 1961 a 1973, mientras que en 2023 llegará a las librerías el último, que consignará la poesía que escribió el barcelonés entre 1974 y 1998, año en el que falleció.

En declaraciones a Efe, Bordons ha considerado hoy que la obra permite conocer al poeta desde sus inicios y comprobar su "evolución y variación".

Ha rememorado que, ya en 1999, el fallecido editor Xavier Folch se mostró partidario de publicar la poesía completa, con libros "imposibles de encontrar actualmente en las librerías", y que ella empezó el trabajo, pero el proyecto, por cuestiones de financiación, "no acabó cuajando".

En 2011, Arola Editors, sello dedicado a la edición de obras teatrales, emprendió la publicación de la poesía escénica y dos años más tarde en RBA se publicó la prosa, mientras que Enciclopèdia Catalana, en 2014 publicó la obra completa de la poesía visual seriada, en un libro de bibliófilo.

Sin embargo, apunta Bordons, "quedaba el gran reto de la poesía, de reunir todos sus poemarios, lo que no hemos podido emprender hasta ahora, con una ayuda de la Institució de les Lletres Catalanes".

A su juicio, Joan Brossa fue "un poeta radical, que rompió con todo y que también muestra un buen sentido del humor, que puede ser agrio en ocasiones y más infantil en otras, pero siempre radical y anti todo".

Sus planteamientos, ante las cuestiones de la realidad, "siempre son diferentes a los de otros poetas, puesto que era muy radical y contundente a la hora de convertir la realidad de la calle en poesía. Ante su obra, que es la de una persona normal y corriente, solo necesitas una mirada abierta", ha argumentado.

La poesía, a la vez, cree que permite entender los vínculos que tuvo con otras ramas de la cultura como el teatro o la prosa.

En definitiva, según Bordons, el lector podrá descubrir "la magnitud y la heterodoxia del conjunto de la poesía" de un hombre que se consideraba "poeta, sin más calificativos".