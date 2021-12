Venezuela.- La Audiencia Nacional paraliza otra vez la entrega de 'El Pollo' Carvajal tras una nueva petición de asilo

12-04-2019 Hugo Carvajal POLITICA EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA VENEZUELA SOCIEDAD TWITTER



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado paralizar nuevamente la extradición del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal después de haber recibido notificación por parte de la Oficina de Asilo --dependiente del Ministerio del Interior-- de que ha vuelto a solicitar asilo a España.



Tal y como avanza ABC y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, la Sección Tercera ha lanzado una nueva providencia este mismo martes en la que señala que ha recibido "dos correos electrónicos" de esa oficina con fecha de 17 de diciembre y que tienen relación con la última solicitud de 'El Pollo' de protección internacional. Por ello, la Sala acuerda "estar a la espera de la resolución administrativa correspondiente".



Las fuentes consultadas indican que además el general estaría aun pendiente de que Interior responda al recurso de revisión que presentó después de que le denegaran la primera petición de asilo. Esta sería la tercera vez que se paraliza su entrega a EEUU, que reclama su extradición por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.



Fue a principios de mes cuando esta misma sección rechazó el recurso de súplica presentado por la defensa de Carvajal y ratificaba así que las garantías prestadas por Estados Unidos son suficientes para proceder a su entrega.



En ese auto, los magistrados de la Sección presidida por Alfonso Guevara apuntaban que las alegaciones de la defensa de Carvajal --que aseguró que las garantías no eran suficientes-- "no desvirtúan el razonamiento del Tribunal en base al cual se declara suficiente la garantía que, a través de su Embajada, prestan las autoridades de los Estados Unidos de América".



El que fuera jefe de Contrainteligencia Militar con Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos



En este contexto, la Sala recordaba que el país norteamericano prestó un compromiso que se considera "suficiente en orden a evitar que la cadena perpetua sea una pena inhumana, desde el momento en que por vía de recurso o por vía de medida de gracia no es 'indefectiblemente de por vida'". "Esto es, no contraria a la finalidad de reinserción proclamada por nuestra Constitución", añaden.



La Sala explicaba que "la garantía diplomática es de obligado cumplimiento" y que corresponde única y exclusivamente al Gobierno y a los organismos internacionales sancionar cualquier falta de compromiso dado entre ambos estados.



ASILO POR LOS DOCUMENTOS DE PODEMOS



Ya entonces, la defensa avanzaba que habían presentado una segunda petición de asilo en España por hechos nuevos y que tendrían que ver con el proceso de colaboración con al Justicia que Carvajal inició tras su detención en España, y que le ha llevado a aportar documentación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.



Esa colaboración se ha traducido hasta el momento en dos comparecencias judiciales y en la entrega de diversa documentación al Juzgado Central de Instrucción Número 6, todo lo cual ha propiciado la reapertura de una causa sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada que se archivó en 2016.



Este proceso de colaboración también se extendió a la Fiscalía italiana, lo que permitió que los fiscales Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda le interrogasen el pasado 16 de noviembre en la Audiencia Nacional por otra investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela. Según fuentes consultadas por Europa Press, ofreció a los fiscales italianos ayudar en las pesquisas sobre el M5S a cambio de que le dieran asilo.



SE GARANTIZABA QUE NO SUFRIRÍA TORTURAS O TRATOS INHUMANOS



Cabe recordar que Estados Unidos envió a través de su Embajada en Madrid unas salvaguardas que reclamó la Sala de lo Penal a petición de la defensa para determinar si la cadena perpetua a la que se enfrentaría en la potencia americana por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas sería "inalterable".



Las autoridades estadounidenses expusieron entonces que, de recibir dicha pena, 'El Pollo' podría recurrir en apelación y, en último término, podría "librarse" de la cadena perpetua "por medio de una petición de indulto o sustitución de condena" por una inferior, de modo que no sería "inalterable".



La Fiscalía Antidroga consideró que este marco legal resultaba "suficiente" para seguir adelante con la extradición, ya que contempla "una revisión de la cadena perpetua y la aplicación de medidas de clemencia" que abren la puerta a que no quede "recluido de por vida de manera indefectible".



Para su defensa, sin embargo, la mera enunciación de la posibilidad legal de eludir una potencial cadena perpetua vía recurso o de rebajar la sentencia recibida una vez sea firme no constituye por sí misma garantía alguna, por lo que reclamaban mayor precisión.



ENTREGA FRENADA



Carvajal está en poder de las autoridades españolas desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, durante un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado".



Su captura reactivó su extradición a Estados Unidos, que quedó aprobada en 2020 pero no había podido materializarse porque Carvajal se fugó en noviembre de 2019, si bien su defensa recalca que nunca llegó a salir de España.



La Sala de lo Penal ordenó hacer efectiva su extradición a Estados Unidos el pasado 21 de octubre después de acordar una primera paralización en septiembre, nada más ser detenido, debido a que tenían que comprobar si estaba pendiente de resolver una solicitud de asilo en Interior. Pero esa orden de extradición decayó apenas 24 horas después, cuando la Sala decidió paralizarla a la espera de recibir precisamente las citadas garantías de EEUU. Esta nueva paralización, conocida hoy, es la tercera que logra la defensa de El Pollo.