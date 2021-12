Empieza confinamiento en Países Bajos mientras el mundo intensifica la respuesta a Ómicron

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) LA HAYA, HOLANDA19 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de una calle comercial con tiendas cerradas2. Plano general de un centro comercial cerrado3. Plano medio de una tienda cerrada4. Plano general de una calle comercial vacía con algunos peatones5. Plano medio de personas caminando en un centro comercial vacío6. Plano general de la terraza vacía de un restaurante7. Plano medio de la terraza vacía de un restaurante8. Plano general de un restaurante casí vacío 9. SOUNDBITE 1 - Wil Lock , habitante de La Haya (mujer, 68 años, dutch, 18 seg.): "Personalmente esperaba que si los números comenzaban a aumentar con esa variante, pudiera haber un confinamiento más estricto, pero no ahora. Pero entiendo que el personal asistencial tampoco tiene descanso, así que lo comprendo" "Ik had verwacht eigenlijk zelfs als het op gaat lopen de cijfers van corona met die variant had ik wel verwacht dat het ja nog een strengere lock down maar nu nog niet maar ik snap wel dat zorg personeel die heeft ook geen rust dus ik snap het allemaal wel" COPENHAGUE, DINAMARCA19 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 10. Plano general de personas caminando11. Primerísimo primer plano de un letrero mostrando que un museo está cerrado12. Plano medio de un hombre tomando una foto frente a la entrada de un parque de atracciones cerrado13. Plano panorámico de un parque de atracciones cerrado 14. SOUNDBITE 2 - Maja Mari Kat Holm, camarera (mujer, 25 años, inglés, 25 seg.): "Definitivamente creo que deberíamos tener restricciones, sólo que creo que quizá lo que cuenta es dónde ponemos las restricciones. Porque cerrar los cines, proyectar películas en las que la gente está mirando hacia delante, mirando una película sin hablar con los demás, pero no los restaurantes en los que se puede comer juntos. Simplemente no tiene mucho sentido para mí. Sí, eso es un problema para el gobierno" "I definitely think we should have restrictions, I just think maybe where we put the restrictions is what counts. Because closing down theaters, showing movies where people are looking forward, staring at a movie not talking to each other, but not restaurants where you can eat together. It just doesn't make much sense to me. Yeah, that's an issue for government" BRUSELAS, BÉLGICA19 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 15. Plano general de manifestantes marchando16. Plano medio de manifestantes marchando17. Plano panorámico de manifestantes marchando18. Plano general de manifestantes lanzando proyectiles19. Plano general de un hombre siendo arrestado por policías antidisturbios MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS22 DE JULIO DE 2019FUENTE: AFPTV 20. Paneo de izquierda a derecha del logo de Google21. Plano medio del logo de Google y un ciclista pasando22. Primer plano del logo de Google23. Plano medio de trabajadores cruzando la calle24. Plano medio del logo de Google25. Primer plano del logo de Google26. Primer plano del logo de Google MENLO PARK, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS28 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 27. Plano medio de automóviles pasando por la sede de Meta28. Cambio de foco del logo de Meta29. Plano general del logo de Meta WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS29 DE MARZO DE 2018FUENTE: AFPTV 30. Primer plano de la página web principal de Amazon31. Plano general de la página web de Amazon32. Primer plano de ofertas en la página web de Amazon CUPERTINO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS23 DE JULIO DE 2019FUENTE: AFPTV 33. Plano medio de una persona junto a logo de Apple34. Plano medio del logo de Apple35. Plano medio de una calle y el logo de Apple WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS16 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: DC POOL 36. Zoom in del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al final de una reunión con el equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca 37. SOUNDBITE 3 - Joe Biden, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 7 seg.) 38. Zoom out de Joe Biden al final de la reunión ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: Holanda inicia confinamiento por covid-19 una semana antes de Navidad Por Julie CAPELLE =(Video)= La Haya, 19 Dic 2021 (AFP) - Con calles vacías y tiendas cerradas, Holanda inició el domingo un nuevo confinamiento para tratar de reducir la propagación de la variante ómicron de covid-19, una semana antes de las fiestas de Navidad.El primer ministro, Mark Rutte había anunciado el sábado que todos los comercios no esenciales, restaurantes, bares, cines, museos y teatros deberían cerrar hasta el 14 de enero. Los colegios, en cambio, podrán reabrir el 9 de enero.Al mismo tiempo, se reduce a dos el número de invitados que los ciudadanos pueden recibir en sus casas, excepto en Navidad y el día anterior y posterior al 25 de diciembre, y en el periodo de Año Nuevo, en el que serán cuatro.El anuncio de un nuevo confinamiento tomó por sorpresa a algunos habitantes. Las medidas son cada vez más impopulares y en noviembre estallaron disturbios en ciudades como Róterdam y La Haya."Esperaba que anunciaran un nuevo confinamiento más estricto si el número de casos aumentaba a causa de la variante ómicron", dijo Wil Lock, de 68 años, a la AFP. "Pero no ahora", añadió, aunque "entiende" que el personal sanitario esté agotado. Dax van Eijkeren, de 26 años, también se mostró sorprendido "por la rapidez con la que regresó el confinamiento".El sábado, largas colas se formaron frente a las tiendas para las últimas compras antes del cierre.Hace cuatro días, el gobierno ya había anunciado el cierre anticipado de las escuelas primarias antes de Navidad y la ampliación de las ya estrictas restricciones sanitarias. Desde el 28 de noviembre, tiendas, bares y restaurantes no esenciales deben cerrar todos los días entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana.La medida logró reducir el aumento de los contagios y el país, donde más del 86% de los adultos están totalmente vacunados, registró incluso un ligero descenso en los ingresos hospitalarios. Pero la campaña de vacunación de la tercera dosis tardó en despegar. A ello se suman las numerosas incógnitas que rodean a la variante ómicron, minoritaria pero muy contagiosa, y que según el jefe del equipo de gestión de la epidemia, Jaap van Dissel, superará a la variante Delta para convertirse en dominante a finales de año. jcp/sag/mb ------------------------------------------------------------- Disturbios tras protesta contra el certificado sanitario anticovid en Bruselas =(Video+Fotos)= Bruselas, 19 Dic 2021 (AFP) - Miles de personas marcharon este domingo contra el certificado sanitario anticovid en Bruselas, tras lo que la policía detuvo a varios jóvenes en medio de disturbios, constató un periodista de la AFP. Los manifestantes --3.500 según la policía, 50.000 de acuerdo con los organizadores-- marcharon hacia el barrio europeo, como durante las protestas del 21 de noviembre y 5 de diciembre, para denunciar la vacunación y la exigencia del certificado sanitario para entrar a los restaurantes y actos culturales.Cerca de 10.000 nuevos casos de covid-19 se registran cada día en Bélgica, según datos oficiales.Tras la marcha, un grupo de manifestantes lanzó piedras y botellas a la policía. Las autoridades habían movilizado una gran fuerza para proteger el barrio europeo, donde el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recibió el domingo a líderes africanos para preparar la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana de febrero de 2022 en Bruselas."Con las medidas actualmente en vigor, el mundo político está creando división, discriminación y paranoia", dijo Sarkis Simonjan, portavoz del colectivo Belgium United for Freedom (Bélgica Unida por la Libertad), organizador de la manifestación.jau-csg/dc/mis/mb ------------------------------------------------------------- EnfoqueEn EEUU las grandes empresas se blindan para enfrentar la variante ómicron Por Daniel HOFFMANNueva York, 19 Dic 2021 (AFP) - Ante la rápida propagación de la variante ómicron, las grandes empresas estadounidenses se ven obligadas a fortalecer su arsenal anticovid y retrasar el regreso al trabajo presencial. Entre los grupos más duros figura Google, que a principios de mes notificó a sus empleados que no les pagará o que incluso podrán ser despedidos si no declaran su estado de vacunación más allá de cierta fecha, de acuerdo con un documento interno al que accedió CNBC. "Estamos convencidos de que nuestros requisitos de vacunación son una de las formas más importantes de mantener seguro a nuestro personal y en funcionamiento nuestros servicios", dijo a la AFP un portavoz de Google. "Nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a nuestros empleados a vacunarse", agregó.El gigante de los buscadores también pospuso indefinidamente el regreso a la oficina de sus ingenieros y desarrolladores, inicialmente previsto para enero. Por su parte, Meta (empresa matriz de Facebook) ofrece a sus empleados la posibilidad de elegir el lugar de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades. Se espera que Amazon, que había sugerido el regreso al trabajo presencial al menos tres días a la semana desde principios de 2022, haga nuevos anuncios en enero, dijo a la AFP un portavoz de la compañía. Los empleados de los almacenes y los conductores de vehículos no se verán afectados. Apple reinstaló a su vez el uso obligatorio de las mascarillas en todas sus tiendas de Estados Unidos después de haberlo hecho opcional en noviembre en un centenar de puntos de venta. También cerró temporalmente tiendas en Florida y Maryland esta semana, así como en la provincia canadiense de Ontario. - Wall Street a la defensiva - Wall Street busca por su parte adaptarse al aumento de los contagios. El martes, JPMorgan limitó el acceso a nueve de sus edificios en Manhattan a los vacunados, que no están obligados a usar mascarillas en el interior. "Tomamos esta medida porque las tasas de vacunación son muy altas entre nuestros empleados", dijo el banco en una nota interna vista por AFP. Los empleados no vacunados deben trabajar desde sus domicilios.Otros grandes nombres de las finanzas estadounidenses, como Citigroup o Morgan Stanley, animan a sus empleados a trabajar desde casa tanto como sea posible en las próximas semanas. El sector de los supermercados también está tomando medidas para atajar el riesgo de una oleada de clientes que busquen llenar sus alacenas ante posibles nuevas restricciones. La cadena Kroger, por ejemplo, suspenderá el pago de la baja especial por covid a los empleados no vacunados, dijeron varios medios estadounidenses. Aquellos que no se hayan vacunado también deberán pagar una prima de 50 dólares a partir de enero para permanecer en el seguro médico de la empresa. - ¿Teletrabajo generalizado? - El presidente Joe Biden quiere imponer la vacunación obligatoria en empresas con más de 100 empleados, pero esa medida es objeto de una batalla legal.Un tribunal federal restituyó el viernes el decreto del mandatario, que había sido suspendido por otra instancia judicial. Según un estudio realizado a finales de noviembre por el corredor de seguros Willis Towers Watson, el 57% de los empleadores estadounidenses ya exigen la vacunación de sus empleados o están considerando hacerla obligatoria."Los empleadores pueden alentar la vacunación y las dosis de refuerzo ajustando el horario y los días de descanso, fomentando pruebas de detección frecuentes y requiriendo el uso de mascarilla en el lugar de trabajo para garantizar la salud y la seguridad", señala Jeff Levin-Scherz, de Willis Towers Watson. Al 8 de diciembre, las tasas de ocupación en las oficinas de las principales ciudades apenas alcanzaba el 40%, según una medición semanal realizada por el especialista en sistemas de seguridad Kastle en base a datos de 10 áreas urbanas de todo el país. En marzo de 2020 rondaba el 95%, antes de las primeras medidas de confinamiento.dho/vmt/LyS/alc/dg/rsr/yow -------------------------------------------------------------