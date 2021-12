El 90 % de las personas hospitalizadas por covid-19 en Perú no se ha vacunado

Fotografía de archivo de personal de la salud encargado de vacunación contra la covid-19 en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 17 dic (EFE).- El 90 % de las personas que están hospitalizadas y en unidades de cuidados intensivos (UCI) por tener la covid-19 en Perú no se ha vacunado o no ha completado las dos dosis necesarias, afirmó este viernes el ministro peruano de Salud, Hernando Cevallos.

"Esto no tiene que ver con opiniones, sino con evidencia científica. La vacunación contra la covid-19, junto con las medidas de prevención, es el arma más importante que tenemos para enfrentar la pandemia", remarcó el ministro.

El último reporte oficial señaló que, hasta este viernes, en Perú se han aplicado más de 46,7 millones de vacunas y se tiene actualmente a 20,59 millones de personas con las dos dosis, lo que comprende al 73 % de la población objetivo del país, establecida a partir de los 12 años.

El Gobierno también espera recibir en la primera quincena de enero las dosis para vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, con el objetivo de que la población escolar esté vacunada para comenzar el año escolar de 2022, en el que se espera que clases presenciales se reanuden por completo, después de que la mayoría de los estudiantes lleven dos años sin acudir a las escuelas.

Sin embargo, aún hay millones de personas que han recibido solo una dosis o no tienen ninguna, por lo que las autoridades insisten en la necesidad de vacunarse e incluso han prohibido el acceso a sitios públicos cerrados a los que no cuenten con la pauta completa.

Como parte de la campaña para que la ciudadanía mantenga las medidas de seguridad sanitaria y acuda a vacunarse, el Ministerio de Salud presentó este viernes el himno "El futuro está en tus manos", que ha sido grabado por un grupo de cantantes y músicos nacionales.

"Con emoción destacamos el aporte de los artistas en esta lucha que enfrentamos los peruanos por defender la vida y la salud", señaló Cevallos durante la ceremonia de presentación del tema, en la que también participaron la primera ministra, Mirtha Vásquez, y la vicepresidente peruana, Dina Boluarte.

Al referirse a la proximidad de las celebraciones de fin de año y la posibilidad de que se presente una tercera ola de la enfermedad, el ministro enfatizó que esto "será un importante reto para el pueblo peruano", ya que todos deben "asumir la responsabilidad de defender la vida de forma individual y colectiva".

Por ese motivo, las autoridades sanitarias insistieron en recomendar a la ciudadanía que mantenga su "burbuja social" y evite asistir a reuniones y sitios donde se presenten aglomeraciones.

El epidemiólogo Sixto Sánchez alertó que las actividades y comportamientos durante estas fiestas "pueden traducirse en el desarrollo de una posible curva ascendente de contagios para una tercera ola, la cual se podría presentar en los primeros días de enero si no se toman las medidas recomendadas".

Sánchez puso especial énfasis en el cuidado que se debe mantener a las personas de mayor edad y dijo que "este es un momento de sumo cuidado para evitar que las personas más susceptibles puedan contraer la covid-19".

Perú acumula desde el inicio de la emergencia sanitaria más de 2,2 millones de casos confirmados, de los que más de 202.000 han fallecido, lo que le hace tener la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.