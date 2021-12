El superávit comercial anual de Perú superó los 13.650 millones de dólares

Vista de unos contenedores en un puerto comercial, en una fotografía de archivo. EFE/Jerome Favre

Lima, 17 dic (EFE).- Perú registró un superávit comercial anual de 13.653 millones de dólares, desde octubre de 2020 a octubre de 2021, debido al incremento de las exportaciones mineras por los altos precios y agropecuarias, entre otros productos no tradicionales.

En octubre pasado, el superávit de la balanza comercial peruana sumó 1.429 millones de dólares, mayor en 984 millones de dólares al de octubre de 2019, según el Resúmen Informativo Semanal del Banco Central de Reserva (BCR).

Influyeron en el alza de la balanza comercial los altos términos de intercambio, principalmente de precios de productos mineros de exportación, así como el mayor volumen exportado de productos no tradicionales, especialmente agropecuarios, textiles y químicos.

En tanto, de enero a octubre de este año, Perú acumuló un superávit comercial de 11.450 millones de dólares, que duplica la cifra registrada en 2020, un año golpeado económicamente por la pandemia del covid-19.

Las exportaciones peruanas de octubre pasado ascendieron a 5.676 millones de dólares, 36,5 % mayores que el mismo mes de 2019 y 21,1 % mayores a 2020, impulsadas por los altos precios internacionales de los metales y la recuperación económica mundial.

A su vez, de enero a octubre de este año, las exportaciones peruanas sumaron 50.726 millones de dólares, un incremento de 29,8 % respecto al 2019 y de 51,7 % respecto al mismo mes de 2020.

Las exportaciones tradicionales de octubre ascendieron a 4.010 millones de dólares, un incremento de 36,9 % con relación a octubre de 2019, por los mayores precios del cobre, zinc, hidrocarburos y café.

Las exportaciones de petróleo y gas subieron 122 %, respecto al periodo de enero a octubre del 2020, las mineras 59 % y las pesqueras 58,9 %.

En tanto, las exportaciones no tradicionales sumaron 1.641 millones de dólares en octubre pasado, un alza de 35,3 % respecto al mismo mes del 2019, por los mayores volúmenes embarcados de productos agropecuarios, textiles, químicos y sidero-metalúrgicos y joyería.

Por otro lado, las importaciones peruanas llegaron a 4.247 millones de dólares en octubre, que representa un 14,4 % mayor al mismo mes de 2019 y 31 % mayor a 2020.

Las importaciones se realizaron en todos los rubros, indicó el reporte del BCR, producto de la recuperación de la demanda interna y de los mayores precios.

De enero a octubre de 2021, las importaciones ascendieron a 39.276 millones de dólares, un alza de 14 % con relación a similar periodo de 2019 y de 41,9 % respecto a 2020.