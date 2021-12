Ecuador confirma un segundo caso de la variante ómicron, esta vez en Guayaquil

Fotografía de archivo en la que se registró el detalle de la vacunación de una persona contra la covid-19, en la Universidad de La Américas, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 17 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó este viernes un segundo caso de la variante ómicron del coronavirus, esta vez en una paciente de Guayaquil.

En una rueda de prensa virtual, el subsecretario de Vigilancia Epidemiológica del ministerio, Francisco Pérez, dijo que el caso fue detectado el jueves y que tanto ella como toda su familia están bajo cuarentena, en total 13 personas.

El funcionario destacó que no hay relación entre este caso y el anunciado el martes de un experto en agroalimentación que regresó contagiado de un viaje profesional a Sudáfrica.

Al parecer, en el caso de Guayaquil se trata de una paciente contagiada el pasado fin de semana en un evento social, aunque el ministerio no tiene aún toda la información sobre el encuentro por falta de cooperación de los participantes.

En la rueda de prensa, el viceministro precisó que la persona afectada "no ha salido del país", lo que quiere decir que "se ha contagiado en Guayaquil".

"Estamos cerrando los círculos de vigilancia para determinar de dónde proviene este caso", subrayó.

La persona afectada tenía una pauta completa de vacunación, una primera dosis de Johnson y dos de AstraZeneca.

Desde que se conoció la variante ómicron, Ecuador ha adoptado medidas de vigilancia más extremas de lo normal para hacer seguimiento de personas y grupos de riesgo y adelantó a diciembre la administración de la tercera dosis, que estaba planeada en principio para enero.

Pérez aprovechó la comparecencia para insistir en la importancia de no celebrar eventos multitudinarios sino únicamente en "el núcleo familiar cercano".