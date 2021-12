Récord de 488 periodistas detenidos en el mundo en 2021

CentralRécord de 488 periodistas detenidos en el mundo en 2021 Por Jordi ZAMORAParís, 16 Dic 2021 (AFP) - Un total de 488 periodistas están detenidos en el mundo, un aumento del 20% respecto a 2020, mientras que México y Afganistán siguen encabezando la lista de países donde es más peligroso ejercer el oficio, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras, publicado este jueves."Nunca desde la creación del balance anual de RSF en 1995 había sido tan elevado el número de periodistas encarcelados", explica el comunicado de la organización con sede en París, que destaca además que del total, 60 son mujeres, otro récord.Sin embargo, el número de periodistas asesinados ha bajado este año, en buena parte gracias al fin parcial de conflictos armados en Siria, Irak, Afganistán o Yemen.Hasta el 1 de diciembre de 2021 habían muerto 46 periodistas. "Hay que remontarse a 2003 para hallar un número de muertos inferior a 50", explica el texto.Treinta periodistas fueron asesinados deliberadamente, siete de los cuales en México, el país más peligroso por tercer año consecutivo.En México han caído asesinados 47 reporteros en los últimos cinco años."Alimentada por la impunidad casi total, y ante la falta de reformas valientes de los gobiernos sucesivos (...), la espiral de violencia parece interminable", denuncia el informe.En Afganistán murieron seis periodistas a lo largo del año, a causa de ataques y atentados con bombas. El país asiático, desgarrado por décadas de violencia, cuenta con el mismo número de decesos que México en los últimos cinco años, 47.Además de los 488 periodistas oficialmente entre rejas, otros 65 están secuestrados.El aumento del 20% de periodistas encarcelados se debe en particular a la represión contra la libertad de informar en tres países: Birmania, donde una junta militar tomó el poder en febrero, Bielorrusia, que vivió una polémica reelección presidencial en agosto, y China, cuyo régimen comunista ha tomado el control total de Hong Kong.Un tribunal de la ex colonia británica ordenó el miércoles la liquidación de la casa matriz del diario Apple Daly, un rotativo prodemocracia.Apple Daily cerró este año luego de que sus bienes fueron congelados bajo una ley de seguridad nacional que China impuso a Hong Kong para sofocar la disidencia.Respecto a 2020, el número de mujeres informadoras encarceladas ha aumentado en un tercio. Destaca el caso de Zhang Zhan, una periodista china, en estado crítico.En Bielorrusia, más mujeres (17) que hombres (15) fueron detenidas este año, entre ellas Daria Chultsova y Katsiarina Andreyeva, sentenciadas a dos años en colonia penitenciaria por haber retransmitido en directo en una emisora televisiva una manifestación no autorizada.En cuanto a los secuestros, la organización yihadista Estado Islámico (EI) mantiene en su poder a 28 periodistas, el 43% del total mundial, a pesar de que el grupo fue oficialmente derrotado en 2017. Hasta la fecha, las familias de esos reporteros siguen sin saber si están vivos o muertos.Dos informadores mexicanos, Jorge Molotzín Cential y Pablo Felipe Romero, desaparecieron respectivamente el 10 y el 25 de marzo en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, recuerda RSF.jz/an