El filme "Origen" genera debate sobre migración y emprendimiento en Senegal

Dakar, 16 dic (EFE).- El documental sobre migración y emprendimiento "Origen", de la productora española Newtral, ha vuelto a Senegal, donde fue rodado, con el interés de seguir generando debate entre los jóvenes cuando las muertes de migrantes irregulares en rutas por mar hacia España han marcado un récord histórico.

Su proyección, seguida de un debate, ha tenido lugar entre el 13 y el 15 de diciembre en Dakar con el patrocinio de Casa África, entidad pública que tras visionarlo consideró "imprescindible" que fuera visto lo máximo posible en Senegal.

"Hay quienes vuelven a intentarlo después de conocer los riesgos. Dicen: yo no arriesgo nada porque yo ya estoy muerto en mi propio país", aseveró Ndiaye Fatou Seck, estudiante de biología, tras ver la pasada noche el documental en la sede de la antigua Aula Cervantes.

Seck planteó que a veces no se migra para ganar dinero sino para buscar otra vida y, tras ser aplaudida por los asistentes, señala que a ella le gustaría viajar para adquirir más conocimiento sobre biología en otros países.

Codou Loum, periodista de una radio local de la periferia de Dakar, recuerda las dificultades de obtener un pasaporte y un visado, que le impidieron participar en el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones que se celebra desde hace cuatro años en Mérida (España).

Según explicó a Efe Joan Tusell, jefe de prensa de Casa África, el documental trata "con respecto y amor a Senegal" y ofrece "una nueva narrativa en torno a la migración entre los senegaleses".

"No podemos entender qué está pasando si, como alude el título del documental, no miramos qué ocurre en el origen", agregó Tusell, al señalar que ha sido una oportunidad "sobre todo para escuchar la reacción de los jóvenes".

El documental, realizado con la colaboración de la Fundación Barça y la ONG española Proactiva Open Arms, cuenta las historias de distintos emprendedores (una mecánica, un pocero y un costurero, entre otros) en Senegal.

"Entre el público hay personas que tienen el mismo oficio que quienes aparecen en el documental, se ven reflejados de una forma positiva y eso los dignifica", aseguró a Efe Carmen Torres, responsable de Open Arms en Senegal.

Narrado por el exjugador de baloncesto senegalés Sitapha Savané, "Origen" se rodó en septiembre de 2019 en este país de África occidental y se estrenó en julio de 2020 en el certamen español Atlántida Film Fest y la plataforma Filmin.

Según comentó a Efe Tomás Pastor, director de Newtral y productor de "Origen", decidieron apostar por este documental debido a su temática social con la que se identifica la productora.

"Origen" ya se presentó en Senegal en noviembre de 2020, un momento en que decenas de cayucos salían desde sus costas hacia el archipiélago español de Canarias, reabriéndose una ruta migratoria por la que en 2006, durante la conocida como "crisis de los cayucos", llegaron más de 32.000 personas que partían en barcos tradicionales de pesca, principalmente, desde Senegal, Mauritania y Marruecos.

De acuerdo con el último informe quincenal sobre migración irregular del Ministerio del Interior español, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 llegaron a Canarias por vía marítima 19.865 personas.

A principios de diciembre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que 1.255 personas han perdido la vida en lo que va de año en las rutas por mar que conducen a España desde las costas de África, la cifra más alta desde que dicha organización comenzó a recopilar estos datos, en 2014.

De esa cantidad, tres de cada cuatro (937) corresponden sólo a los migrantes que fallecieron en la ruta atlántica hacia Canarias. EFE

