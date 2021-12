¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de KIM LOAIZA 🖤 que están arrasando en Instagram!

KIM LOAIZA 🖤 (@kimberly.loaiza) publicó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 7.232.044 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares fueron:





Podría ponerse el mundo en tu contra, pero yo siempre estaré a tu favor 🥰





Linduras hoy es nuestro aniversario, gracias por estos hermosos años. Les dejé una captura de cuando éramos 14 mil y ahora somos más de 34 millones. Cuando me haga viejita se que recordaré todo esto como una de las mejores etapas de mi vida, gracias por tanto, los amo y recuerden que vamos por más más más 😭✨





¡FELIZ CUMPLEAÑOS # 26! Al amor de mi vida, gracias por tantos momentos y experiencias juntos, sin duda la mejor decisión de mi vida fue elegirte a ti ❤️ por más experiencias y aventuras juntos mi amor, le pido a Dios que te bendiga mucho y te de mucho años más de vida para disfrutarlos juntos hasta que estemos viejitos y nos acordemos de todas las locuras que pasamos, te amo y te amare toda la vida 🤍 JPTLV PD: Espero te hayan gustando todas las sorpresas que te he dado (y las que faltan jeje 😘)





Hola 💗

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez nació el 12 de diciembre de 1997, en Mexicali, Baja California; en donde vivió durante sus primeros ocho años de vida. Posteriormente, Kimberly vivió en Mazatlán durante 10 años y luego se aventuró a vivir sola en Tijuana, donde vive acutalmente.

En 2016 creó su canal de YouTube, donde reune millones de suscriptores y un año después inició otro canal junto a su pareja, Juan de Dios Pantoja, llamado Jukilop. En agosto del 2020 se convirtió en la YouTuber de habla hispana con el mayor seguimiento en la plataforma.