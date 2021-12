Ranking Spotify en Perú : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy viernes, 03 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Spotify, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

2. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

3. Mujeres de la PM

Ya las conoces, pero esta vez ellas regresan más locas que nunca. Katia, Almendra, Gianella y Rebeca se juntan para conversar sobre distintos temas con su estilo único: disparatadas, locas y sinceras.

4. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

5. Mi Novela Favorita

Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. 77 adaptaciones sonoras que mantienen la esencia de las grandes historias que han acompañado a generaciones de todo el mundo. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

6. La Encerrona

Tu mini noticiero en cuarentena, por Marco Sifuentes. Un análisis de la pandemia desde todos los ángulos. Además: recomendaciones para la cuarentena.

7. Fiesta de té

Una pequeña fiesta en tu día a día mientras hablamos de la vida, mis cagadas, te doy consejos, nos reímos y relajamos.

8. Aprende inglés con LinguaBoost

LinguaBoost inglés es un curso de audio para principiantes o para cualquier persona que tenga dificultades para hablar inglés con fluidez. Cada lección contiene frases cotidianas útiles relacionadas con un tema específico. Puedes descargar el curso completo (30 lecciones y 9 lecciones de repaso/compresión) en nuestra página web: linguaboost.com

9. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

10. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

