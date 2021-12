Colombia.- "Las universidades están un momento decisivo de cambio", dice Rafael Puyol, presidente de UNIR, en el World Law Congress

03-12-2021 "Las universidades están un momento decisivo de cambio", dice Rafael Puyol, presidente de UNIR, en el World Law Congress. "Las universidades están en un momento decisivo de cambio", ha enfatizado Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), durante su participación en el World Law Congress. Este evento ha estado organizado por la World Jurist Association en Barranquilla (Colombia), con la colaboración de UNIR, para debatir acerca de los desafíos y oportunidades de la digitalización de la Educación y la Justicia. POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA JESÚS RICO



De la misma consideración es Cecilia María Vélez, exministra de Educación (2002-2010) y presidenta del Consejo Asesor de UNIR Colombia, en su intervención en el Congreso. "La necesidad de adaptarse a los cambios ha traído nuevas necesidades a las que hay que responder", ha indicado.



El World Law Congress forma parte del programa que la World Jurist Association -organización no gubernamental con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas- ha preparado coincidiendo con su XXVII Congreso Bienal. Este evento reúne a jefes de Estado, presidentes y jueces de altos tribunales y de cortes internacionales, fiscales generales y representantes de organismos internacionales, entre otras relevantes figuras de la judicatura a nivel mundial. UNIR ha recibido la invitación a participar en diversas mesas de trabajo y paneles del Congreso Bienal, que viene celebrándose en diversas ciudades del mundo desde 1963.



En la primera de las dos sesiones del World Law Congress, celebrada hoy en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, destacadas personalidades de la Educación y la Justicia en Colombia y España han abordado en cuatro mesas redondas los retos que tienen por delante las universidades del siglo XXI en una transformación digital que también impregna al ámbito jurídico.



El debate ha arrancado con la mesa titulada 'El marco legal, los aspectos regulatorios y la educación superior del futuro'. Juan Luis Mejía Arango, exministro de Cultura de Colombia (1999) y miembro del Consejo Asesor de UNIR Colombia, ha resaltado que para "continuar con el cambio tecnológico en las universidades" son precisas normativas que, por una parte, potencien la autonomía universitaria y a la vez fijen criterios claros cara a la rendición de cuentas.



Por su parte, Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria Europea de Justicia entre 2010 y 2014, subrayó que en las universidades "debe prevalecer la libertad", para lo cual reclamó "reglas propias" que rijan de forma unificada aspectos como el reconocimiento de los diplomas.



Reding ha puesto en valor la extensión del programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus a nivel internacional, con Erasmus Mundus. "Creo en el valor de la cultura de la diversidad -ha indicado-. Debería haber un Erasmus para los estudiantes de leyes, pues les permitiría entender cómo se ejerce la ley en otros territorios".



Además, han intervenido Antonio García-Padilla, presidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación; y Jaime Montalvo, rector de la UNED (1999-2001) y presidente del Consejo Económico y Social (2001-2014) de España.



IMPACTO DE LA PANDEMIA



En la segunda mesa redonda, denominada 'El desarrollo en la época del post-Coronavirus y la calidad de la educación superior', Cecilia María Vélez, exministra de Educación (2002-2010) y presidenta del Consejo Asesor UNIR Colombia, ha planteado que la pandemia "afectó a las universidades acelerando algunas de las tendencias sobre las que ya trabajaban, como la necesidad de ser muy adaptables o de responder a las diferentes realidades. Pero también evidenció problemas estructurales para enfrentar estos desafíos". Así, resaltó que "uno de los retos más importantes que tienen las universidades en Colombia es la colaboración con la industria, la innovación".



Han aportado aquí además sus visiones Victoria Galán, directora de Investigación y Análisis de UNESCO-IESALC; José Eusebio Consuegra, rector de la Universidad Simón Bolívar; y Joachim Hahn, vicerrector académico de UNINORTE.



LOS FUTUROS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



En la tercera mesa redonda, 'Los futuros de la Educación Superior', Rafael Puyol ha puesto de manifiesto "los muchos retos" que las universidades deben afrontar. El presidente de UNIR ha mencionado "el fuerte crecimiento de la demanda; la imprescindible digitalización de todas las actividades universitarias (docencia, investigación y gestión); la definición de nuevos títulos para las nuevas necesidades formativas; el cambio en la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los intereses y demandas de los centennials; la formación en competencias; la internacionalización de las instituciones o la formación continua".



Manuel Herrera, director ejecutivo de Relaciones Internacionales de Proeduca, ha resaltado el "gran reto de la digitalización, en un momento en que la enseñanza online ha venido para quedarse". Asimismo, ha enfatizado que "las universidades en el siglo XXI tienen que actuar en red, aquellas que estén aisladas no podrán seguir avanzando".



"Es preciso contar con "equipos de gobierno flexibles y adaptados a las circunstancias, además de una legislación que permita la autonomía universitaria y una suficiente financiación e inversión en la formación del capital humano docente e investigador, así como en las nuevas tecnologías", ha añadido.



Para Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia entre (2006-2012) y miembro del Consejo Asesor de UNIR Colombia, se trata de "abordar retos conocidos, como dar una buena oportunidad a quienes quieren estudiar, y otros nuevos, como la transformación social, que solo puede producirse a través de la Educación"



En esta mesa, participó también el Padre Harold Castilla, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Universidades y rector de Uniminuto.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO JURÍDICO



La última mesa redonda ha estado dedicada a 'La Transformación Digital en el ámbito jurídico'. En ella ha tomado la palabra Lola Arranz, vicedecana de la Facultad de Derecho de UNIR: "La digitalización se impone como una tendencia e incluso una necesidad en el mundo del Derecho. Más allá de las ventajas que la digitalización puede suponer para el ejercicio de la abogacía en lo que se refiere a organización y gestión de los despachos, o a la introducción de nuevas herramientas y sistemas que complementan la labor de los abogados, la administración de justicia se ve también directamente afectada", ha comentado.



"La pandemia ha puesto de manifiesto que la digitalización es una opción que llega no solo a la gestión de los documentos y expedientes judiciales, sino a la celebración de juicios telemáticos, con el reto que supone mantener las garantías constitucionales y procesales", ha concluido.



En el debate también ha intervenido Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y docente de UNIR, quien ha explicado el avance del proceso de digitalización de la justicia en el ámbito de La Rioja, donde se han implementado procedimientos como el expediente judicial electrónico o las vistas telemáticas. Marca se ha referido a "la necesaria participación del Consejo General del Poder Judicial en este proceso de digitalización" y a la protección de los derechos fundamentales procesales de los judiciales en el proceso de digitalización.



Francisco José Chaux, viceministro de Justicia de Promoción y Justicia de Colombia, y Guillermo Cáez, presidente del Centro de Estudios de Derecho Procesal, han participado también en esta mesa redonda.



En la jornada del día 3 de diciembre se celebrará el acto de clausura del World Law Congress, con la participación de S.M. el Rey Felipe VI e Iván Duque, presidente de la República de Colombia, en el que se procederá a la entrega del World Peace & Liberty Award a la democracia colombiana.