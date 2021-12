Nicaragua aplica refuerzo de tercera dosis de vacunas contra la covid-19

Las primeras dosis contra la covid-19 que aplicó Nicaragua entre marzo y agosto pasados contenían las fórmulas Sputnik V y Covishield, las primeras compradas a Rusia y las segundas donadas por la India. Foto de archivo. EFE/Jorge Torres

Managua, 2 dic (EFE).- Nicaragua comenzó este jueves la aplicación de la tercera dosis de vacunas contra la covid-19, como refuerzo frente a la pandemia que afecta al mundo, informó el Ejecutivo.

"A partir de hoy, 2 de diciembre, el Ministerio de Salud aplicará, en todo el país, el refuerzo contra la covid-19 para todas las personas que recibieron al 31 de agosto 2021 la segunda dosis", dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

La también primera dama ya había adelantado que Nicaragua aplicaría una dosis de refuerzo con la formula AstraZeneca, sin adelantar la fecha.

Las primeras dosis contra la covid-19 que aplicó Nicaragua entre marzo y agosto pasados contenían las fórmulas Sputnik V y Covishield, las primeras compradas a Rusia y las segundas donadas por la India.

El tiempo entre las segundas dosis y las de refuerzo es de al menos tres meses, de acuerdo con el calendario de vacunación del Ministerio de Salud.

Murillo afirmó que Nicaragua ya ha inyectado contra la covid-19 al 65 % de la población mayor de dos años con al menos una dosis, incluyendo a un 78 % de los mayores de 30 años.

El dato de la vicepresidenta nicaragüense contrastó con la cifra de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que ubica a Nicaragua entre los cinco países de América Latina que no han superado el 10 % de su población vacunada.

El pasado martes el Ministerio de Salud informó que, desde marzo de 2020, cuando el coronavirus SARS-CoV-2 fue detectado en Nicaragua, la pandemia ha dejado 213 muertos por covid-19 y 17.274 casos confirmados.

Por su parte la red de médicos independientes Observatorio Ciudadano Covid-19 ha registrado 5.947 fallecidos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, así como 31.222 casos sospechosos, cifras que no son admitidas por el Gobierno.

Las autoridades nicaragüenses han recibido críticas por no aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener la propagación de la covid-19. El Gobierno se rige bajo una estrategia basada en proteger la economía.