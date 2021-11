Portaltic.-Ayuntamiento de Madrid, Gonzalez Byass y TOUS, galardonados con el Gran Premio en los SAP Quality Awards 2021

30-11-2021 Anna Oró, directora de Operaciones de SAP España; Bernardette Orallo, Innovation & IT director de González-Byass; Carolina de la Calzada, directora Digital de TOUS; y Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SAP



SAP España ha hecho entrega este martes de los SAP Quality Awards 2021, unos galardones que -en su 12ª edición- reconocen la calidad de los proyectos de despliegue e implantación basados en su tecnología y que ponen de manifiesto el impulso que están dando las organizaciones españolas a la digitalización en todos los sectores de actividad.



En un evento celebrado en Madrid, que supone la vuelta a la presencialidad de esta ceremonia tras la pandemia, se ha premiado la labor de una quincena de proyectos en las categorías de 'Business Transformation', 'Rapid Time to Value' y 'Digital Pioneers', destacando "por la excelencia de su planteamiento y ejecución" al Ayuntamiento de Madrid, González Byass y TOUS como merecedores del Gran Premio que otorga SAP.



"Estos proyectos ponen de manifiesto que, tras la pandemia, las organizaciones españolas siguen impulsando su digitalización tanto a través de grandes proyectos de transformación con los que buscan reinventarse y prepararse para cualquier incertidumbre futura, como de otros que promueven cambios en la gestión de personas, formación, presupuestos, gastos de viajes, experiencia del cliente, etc. Hay una gran variedad de ellos y una gran diversidad de sectores, y en general, en todos vemos una clara apuesta por la nube", ha señalado Anna Oró, Chief Operating Officer de SAP España.



Durante su discurso, la directiva ha dado la enhorabuena a las empresas y organismos que han recibido el Gran Premio y al resto de los ganadores de esta edición, "por su visión de futuro, por el empuje a la innovación en sus organizaciones y por el cuidado en la búsqueda de la excelencia en estos proyectos". "También quiero felicitar a los 'partners' que han contribuido a lograr una calidad sobresaliente, y que han seguido la estrategia de Customer Success para servir mejor a los clientes y ayudarles a que los proyectos fueran un éxito", ha apostillado.



LOS PROYECTOS GANADORES



El jurado, compuesto por ejecutivos de SAP y profesionales externos, incluyendo miembros de AUSAPE (Asociación de Usuarios de SAP España), ha reconocido con el Gran Premio en la categoría 'Business Transformation' al Ayuntamiento de Madrid por el proyecto de migración a SAP S/4HANA Enterprise Cloud, con el que se gestionan el ámbito económico-financiero y el de Recursos Humanos. Se trata del primer hito dentro del 'Programa para la transformación interna del Ayuntamiento de Madrid' y ha contado con Minsait como 'partner'.



El jurado ha valorado la metodología utilizada -SAP Activate-, el modelo de gobierno, la gestión del cambio que supone el paso de on-premise a la nube y el permanente foco en la implantación de estándares. "Se han simplificado y estandarizado las tareas de mantenimiento, se ha conseguido mejorar el rendimiento, contar con la infraestructura necesaria para la mejora de la experiencia de usuario y del contribuyente, disponer de un nivel de servicio 24x7 y reducir el tamaño de la base de datos", explica el jurado.



En 'Rapid Time to Value', el seleccionado ha sido González Byass por 'GBknowit', un proyecto basado en la rápida implantación de la solución de formación SAP Litmos. Entre los aspectos más destacados figuran su enfoque transformacional, que ha impulsado una cultura de innovación, conocimiento y aprendizaje en su plantilla, compuesta por más de 900 empleados, situados en España, Reino Unido, México, Estados Unidos, Chile, China y Alemania, en un tiempo de implementación de tan solo nueve semanas.



Para lograrlo se han servido de la metodología SAP Activate y de sus Best Practices. Como resultado, se ha conseguido responder a la demanda de desarrollo de los empleados, sumar para la cohesión de una plantilla dispersa por todo el mundo gracias a una solución global, así como abordar aspectos clave para su transformación digital en relación con la explotación analítica, el marketing digital o la ciberseguridad. Todo ello, conectando contenido externo de plataformas de e-learning y contenido propio, con Minsait como 'partner'.



Por su parte, en 'Digital Pioneers', el Gran Premio ha sido para TOUS por el proyecto de Gestión Omnicanal con SAP Commerce Cloud, que ha sido implantado en más de 170 tiendas de España, Portugal, México y USA y ha permitido convertir tiendas físicas en centros digitalizados y conectados. Realizado en un periodo de tan solo 6 meses, ha incorporado innovadores elementos de venta multicanal (entrega en el día y envío desde tienda para ventas ecommerce), que han convertido los establecimientos físicos en 'dark stores' (espacios de entrega de productos adquiridos online).



Entre los beneficios figuran un mejor servicio al cliente (entrega en el día), la optimización de la gestión de stocks (publicación online de los stocks de tienda), la mejora en la estandarización de procesos (herramienta para tiendas), la consistencia de los datos y la reducción de costes de soporte y mantenimiento. Todo ello, ha redundado en un importante crecimiento de ventas online y una mejora de servicio al cliente, tal y como explica el jurado. La implantación ha sido efectuada por Seidor.



EL RESTO DE PROYECTOS



Además de los galardonados con el Gran Premio de cada una de las tres categorías, otros trece proyectos han sido reconocidos durante la gala. En el ámbito de 'Business Transformation', los ganadores han sido Acciona, con Stratesys como partner; Navantia, con Capgemini como partner; Saica Pack, con un total de tres partners: Hiberus, SOTHIS y DISI; y Votorantim Cimentos Europa, Asia & África, con Accenture como partner.



En el ámbito de 'Rapid Time to Value', los galardonados han sido H&T Presspart, con Seidor como partner; Leitat, con Seidor también como partner; Nabiax y Lineox, con NTT Data Spain como partner; y PRIM, con Stratesys como partner.



Por último, en Digital Pioneers, los seleccionados han sido Greenalia, con Seidor como partner; Grupo Corporativo Fuertes, con SAP Servicios Profesionales como partner; Hochland Española, con la ayuda de Clariba como partner; y UFD Grupo Naturgy, con Accenture como partner.