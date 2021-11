Fútbol.- Al-Khelaifi: "No hemos tenido ningún contacto con Zidane"

"Esperamos reabrir las negociaciones con Mbappé"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha desmentido cualquier contacto para hacerse con los servicios del entrenador francés Zinédine Zidane y ha asegurado que están "muy contentos" con el argentino Mauricio Pochettino, además de desear que puedan abrir las negociaciones de renovación con el delantero Kylian Mbappé.



"Pochettino es nuestro entrenador y está feliz de estar con nosotros, y nosotros estamos felices de trabajar con él. Está haciendo un buen trabajo. Todos necesitan tiempo. Veo todos los rumores, tenemos que dejar de hablar de esto, no es cierto", declaró tras la gala del Balón de Oro.



En este sentido, el máximo dirigente del club parisino reiteró que están "muy contentos" de poder contar con el preparador argentino y desmintió cualquier rumor sobre la posible llegada del extécnico madridista. "No hemos tenido ningún contacto con Zidane. Es un gran entrenador, pero también tenemos uno muy bueno", apuntó.



Por otra parte, Al-Khelaifi reconoció que alberga la esperanza de reabrir las negociaciones con Kylian Mbappé, que en enero podría negociar un nuevo contrato y apostar por el Real Madrid. "Lo esperamos", confesó. "Sabéis lo que pienso, Kylian es un gran jugador, un gran hombre. Kylian sabe lo que quiere hacer, nosotros también", subrayó.



En otro orden de cosas, se mostró feliz por el Balón de Oro conseguido este lunes por Leo Messi. "Para el club, es el primero, espero que no sea el último. Espero que otros jugadores lo ganen, empezando por Kylian. Estoy seguro, quiere ganarlo", expresó.