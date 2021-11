Palmeiras-Flamengo, duelo de campeones por la conquista de la Libertadores

actualiza con ruedas de prensa de los DT de Palmeiras y Flamengo ///Montevideo, 26 Nov 2021 (AFP) - Los dos últimos campeones de la Copa Libertadores, Palmeiras y Flamengo, batallarán el sábado en Montevideo por el trofeo de clubes más preciado de Sudamérica, un título que coronará la hegemonía brasileña en el fútbol regional. Los embajadores del balompié de Sao Paulo y Rio de Janeiro desfilarán en el mítico estadio Centenario con dos objetivos comunes: alzar la que sería la tercera Libertadores para su equipo y dilucidar al dominador del fútbol brasileño del último lustro. La final será el choque entre una de las nóminas más poderosas de América, la del Flamengo de Renato Portaluppi, ante un equipo con individualidades destacadas pero cuya fuerza es el colectivo, el Palmeiras del portugués Abel Ferreira. - Regresa el mago - "No veo favoritos. Son dos grandes equipos, los últimos campeones de la Libertadores.Una final de Libertadores es para pocos. Tengo ese privilegio hoy", afirmó Portaluppi, único brasileño en ganar la Libertadores como jugador (1983) y como técnico (2017), ambas con Gremio.En puja por alcanzar otro "tri" que parece distante, el del Brasileirao, tras las conquistas ligueras en 2019 y 2020, Portaluppi busca revalidar la Libertadores ganada por el 'Mengão' hace dos años.El 'Fla', invicto en la competición (nueve triunfos, tres igualdades), aún conserva la base de aquella aplanadora conducida por el luso Jorge Jesus, aunque sus reveses en la semifinal de la Copa do Brasil y el campeonato local agrietaron la imagen de Renato.Sin embargo, la sonrisa asoma en la cara del técnico, el de más victorias en la Libertadores (50). El volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta, cerebro del equipo, venció una lesión muscular y acompañaría a 'Gabigol', goleador copero (10 tantos), en el ataque.Con el charrúa sanado, aunque sin pleno ritmo, los cariocas tienen todas sus armas para pelear por su tercera Libertadores, tras las obtenidas en 1981 y 2019, entre ellas el arquero Diego Alves, los defensas Mauricio Isla, David Luiz y Filipe Luís, el volante Everton Ribeiro y el atacante Bruno Henrique.Entre rojinegros y esmeraldas han dominado el fútbol sudamericano en los últimos cinco años, ganando diez de los 27 principales torneos regionales y de Brasil. La tendencia es acorde con la autoridad de los clubes del balompié brasileño, que este año puso a los cuatro finalistas de la Libertadores y la Sudamericana. - Presente opaco - Pero los paulistas, sostenidos en el arco por Weverton, en la defensa por el paraguayo Gustavo Gómez, en el medio campo por el recuperado Felipe Melo y en el ataque por Rony y Raphael Veiga, llevan semanas en una curva descendente que los privó de títulos en las competiciones locales de 2021.Palmeiras ajusta cuatro partidos seguidos sin ganar -tres derrotas, un empate- y las críticas contra su filosofía de juego, para muchos conservadora, convierten la final en un salvavidas para Ferreira, quien en Montevideo apenas tendrá la baja del suspendido zaguero Marcos Rocha.Aunque presionado, el portugués apela a sus resultados para ganar la tercera corona esmeralda (1999, 2020). En el año que lleva en Sao Paulo, clasificó al 'Verdão' a seis finales, de las cuales hasta ahora ganó dos, la Libertadores pasada ante Santos y la Copa do Brasil-2020 contra Gremio."El mayor adversario mañana está dentro de cada uno de nosotros", afirmó Ferreira, antes de agregar que el mayor pedido a sus futbolistas es que sean "fieles a su juego" y que lo hagan "de forma colectiva".De derrotar al Flamengo, que los venció en la Supercopa de Brasil en abril, sería el primer técnico europeo bicampeón de Libertadores y su once el primero en alzar dos veces consecutivas esta competición desde que Boca Juniors lo hiciera en 2000 y 2001."Sé que muchos dan a Flamengo como favorito, pero creo que va a ser un juego muy difícil", dijo Veiga a la AFP.En el Centenario, donde se esperan 60.000 personas, está en juego más que una estrella. Posibles alineaciones:Palmeiras: Weverton - Gustavo Gómez, Felipe Melo, Luan - Mayke, Danilo, Zé Rafael, Joaquín Piquerez - Raphael Veiga, Dudu - Rony. DT: Abel Ferreira.Flamengo: Diego Alves – Mauricio Isla, David Luiz, Rodrigo Caio, Filipe Luís – Willian Arao, Andreas Pereira – Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique – Gabriel Barbosa. DT: Renato Portaluppi.Árbitros: El argentino Néstor Pitana acompañado de sus compatriotas Juan Belatti y Gabriel Chade en las bandas.Hora: 17H00 locales (20H00 GMT).raa/app/cl -------------------------------------------------------------