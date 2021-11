El Gobierno de Perú tilda de golpe de Estado moción para destituir al presidente

Fotografía de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Martín Alipaz

Lima, 27 nov (EFE).- La moción para destituir al presidente de Perú, Pedro Castillo, presentada en el Parlamento por un grupo de partidos opositores de derecha generó el rechazo del mandatario y fue calificada como un intento de golpe de Estado por sus ministros.

Castillo acusó este sábado a las élites de desestabilizar el país y a los partidos que promueven su destitución cuando apenas lleva tres meses en el cargo.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Rondas Campesinas (guardias rurales), Nativas y Urbanas del Perú, el gobernante aseguró que los promotores de su destitución "no toleran que un maestro rural y agricultor haya llegado a la Presidencia".

Agregó que "esos mismos grupos que quieren negar la participación de un Gobierno, cuyos resultados electorales nos han traído acá y que estos años se han dedicado a socavar la institucionalidad, pretenden desestabilizar el país", manifestó Castillo.

"El problema no es Pedro Castillo, lo que quieren es recuperar el poder para seguir manoseando y manipulando con los grupos de poder", añadió.

La moción para destituir al mandatario fue presentada formalmente en el Parlamento tras reunir las 26 firmas necesarias, procedentes de congresistas de partidos derecha como el fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País.

MINISTROS VEN GOLPE INCIPIENTE

Más enfáticos fueron algunos de los ministros del Gobierno de Castillo, que no dudaron en tildar de golpe de Estado el movimiento de la derecha en el Congreso.

"Este es un golpe de Estado, es claramente una vulneración a la voluntad popular y le he expresado al presidente que salga a expresar sus opiniones y que se comunique más con la prensa", dijo el ministro del Interior, Avelino Guillén, en una entrevista al canal RPP Noticias.

El titular de la cartera de Interior advirtió que la moción de vacancia es una nueva arremetida de la derecha que no aceptó la derrota de Keiko Fujimori en las urnas, quien denunció un fraude electoral que nunca pudo probar, por lo que sus recursos para anular votos fueron desestimados en bloque en todas las instancias.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, indicó en una entrevista al canal Latina que "lo que tenemos es un sector golpista que no asimila su derrota y que permanentemente está boicoteando y erosionado la democracia".

"Yo creo que cuando un partido o unos partidos pierden las elecciones lo que dice la Constitución es que hagan su trabajo y en cinco años vuelven a postular. Lo que estamos viendo aquí es una mala interpretación (de la carta magna)", sostuvo.

PRECEDENTES RECIENTES

Para destituir a Castillo, la oposición se aferra a la "incapacidad moral permanente", una figura contemplada en la Constitución para casos extraordinarios donde el jefe de Estado sufra alguna enfermedad o incapacidad mental que le impida ejercer el cargo, pero que ahora es interpretado como insuficiencia de ética.

Es la misma figura que el fujimorismo y otros partidos de derecha ya esgrimieron para sacar del poder al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y para intentar destituir hasta en dos ocasiones a su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien dimitió antes de ser vacado.

Pese a que es difícil que la moción alcance los 52 votos necesarios en el Congreso para ser admitida a trámite y aún más complicado que logre los 87 votos para ser aprobada, el líder del partido ultraderechista Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, convocó este sábado una manifestación a favor de la destitución de Castillo.

MARCHA POR LA VACANCIA

La movilización de López-Aliaga fue convocada por segundo fin de semana consecutivo en el Campo de Marte de Lima, el mismo punto de concentración utilizado por los sectores de derecha que se manifestaron tras las elecciones presidenciales para apoyar la teoría no probada del fraude electoral.

La concentración reunió a unos pocos miles de participantes de las clases acomodadas de Lima, la mayoría ataviados con camisetas de la selección peruana de fútbol y pancartas como "Fuera Castillo" y "Salvemos al Perú".

Entre los asistentes, que tildaban de "comunista" al presidente, estuvo la congresista Patricia Chirinos, del partido Avanza País, quien fue la autora principal de la moción para destituir a Castillo.