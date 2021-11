Australia restringe a los viajeros de 9 países africanos por la variante omicrón

Viajeros en el aeropuerto internacional Kingsford Smith en Sídney (Australia), en una fotografía de archivo. EFE/Daniel Muñoz

Sídney (Australia), 27 nov (EFE).- Australia anunció este sábado que restringirá la entrada en su territorio a viajeros que hayan visitado en las últimas dos semanas nueve países africanos donde se sospecha que circula la nueva variante omicrón de la covid-19, considerada de riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que la medida, de entrada en vigor de forma inmediata, supone la prohibición de entrada en el país para aquellos viajeros no australianos ni residentes que hayan visitado en los últimos 14 días Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Suazilandia, Malaui, Mozambique o las Islas Seychelles.

"Si las pruebas médicas muestran que hacen falta más acciones, no dudaremos en tomarlas. Y eso podría implicar reforzar o expandir las restricciones", dijo a los medios el ministro de Salud, Greg Hunt.

Todos los viajeros que ya estén en suelo australiano y hayan visitado alguno de esos países en las dos últimas semanas deben aislarse y someterse a pruebas de detección de la covid-19.

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reunido el viernes para analizar el impacto de la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica determinó que se trata de una "variante de riesgo", posiblemente más contagiosa, y la bautizó con la letra griega omicrón.

La OMS reconoce que algunas de las nuevas mutaciones de la variante omicrón parecen sugerir una aún mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores, con casos detectados "en casi todas las provincias sudafricanas".

No indicaron por ahora si la nueva variante es más o menos resistente a las vacunas anticovid, pero sí señalaron que los test de diagnóstico de la enfermedad con PCR parecen seguir valiendo para detectarla.

La vartiante omicrón preocupa a los expertos por el alto número de mutaciones que presenta, pues en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados en Sudáfrica, Botsuana, Hong Kong y Bélgica.

Australia tomó esta medida después de haber relajado este mes sus restricciones fronterizas al permitir a residentes vacunados regresar al país sin necesidad de hacer cuarentena.

El país oceánico acumula más de 205.000 contagios por covid-19 desde el inicio de la pandemia, incluidos 1.985 muertos hasta el momento.