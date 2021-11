Portaltic.-CD Projekt RED cree que Cyberpunk 2077 "será percibido como un juego muy bueno" en el futuro

22-03-2021 Cyberpunk 2077. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CD PROJEKT RED



MADRID, 26 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos CD Projekt RED, responsable del videojuego Cyberpunk 2077, cree que este título será recordado de forma positiva por los jugadores en el largo plazo, a pesar de los errores que técnicos con los que llegó al mercado en su lanzamiento a finales de 2020.



En una entrevista al CEO de CD Projekt, Adam Kicinski, publicada por el medio polaco Rzeczpospolita, este ha asegurado que Cyberpunk 2077 "será percibido como un juego muy bueno". "Tal y como ocurre con nuestros otros títulos, se venderá durante años, especialmente porque el 'hardware' será más eficiente y presentará mejoras", ha añadido.



Esta afirmación se produce después de la polémica ocasionada tras el lanzamiento de Cyberpunk 2077, cuando tuvieron que retirarlo durante meses de PlayStation Store durante meses debido a sus múltiples errores técnicos, en especial en su versión para las consolas PS4 y Xbox One en su versión base.



El directivo de este estudio de videojuegos ha confirmado que no se van a publicar nuevas actualizaciones ni parches del juego este año y que esperan lanzar las versiones de Cyberpunk 2077 para la última generación de consolas en el primer trimestre de 2022, junto al parche 1.5.



"La decisión de posponer la versión de próxima generación de Cyberpunk fue difícil, pero estamos convencidos de que lo hicimos bien, más aún porque seguimos la recomendación de nuestro equipo de desarrollo y la calidad es lo más alta posible", ha comentado.



Sobre otro de los títulos destacados de este estudio de videojuegos polaco, la llegada a la nueva generación de consolas de su juego clásico The Witcher 3, que no se lanzará hasta el segundo trimestre de 2022, Kicinski ha indicado que su equipo ha tardado más tiempo del estimado en sacarlo adelante.



"Terminamos la producción de The Witcher 3 hace casi siete años. Desde entonces, la tecnología ha avanzado de forma muy dinámica y han aparecido nuevas soluciones. Por lo tanto, actualizar el juego a las últimas consolas lleva más tiempo del que esperábamos", ha contado.



Con ello, ha dicho que, como parte de su última actualización, pondrá a disposición de los jugadores algunas novedades en forma de contenido descargable y gratuito (DLC) inspirado en la serie de fantasía de Netflix basada en este juego.