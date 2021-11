Los Spurs, 511 millones para medicina y ciencia

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Los San Antonio Spurs están convencidos que su futuro en la ciudad texana pasa por desarrollar una "cantera" que se convierta en un centro mundial de medicina y ciencia deportiva, para lo que destinarán algo más de 500 millones de dólares en los próximos años.

El complejo "The Rock at La Cantera", que fue desvelado el 18 de noviembre por Spurs Sports & Entertainment (SS&E), la empresa que poseé los Spurs de la NBA así como equipos en otros deportes, se construirá por fases en una zona al noroeste de San Antonio conocida como La Cantera.

El nombre del centro se inspira en Jacob Riis, un reformador social de origen danés que dedicó parte de su vida a ayudar a los migrantes más pobres que llegaban a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.

Riis comparó la ética de trabajo con la labor de "martillear una piedra". Para los Spurs, esa imagen es la que mejor representa su definición de éxito: no como un listado de victorias y derrotas sino como "el compromiso mantenido a crecientes mejoras diarias".

CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA

SS&E cree que los 511 millones de dólares que se destinarán a materializar "The Rock at La Cantera" tendrán "un impacto transformador" en la comunidad y convertirán el campus en un centro internacional de medicina deportiva.

La pieza angular del masivo complejo, cuya superficie total será de 182.000 metros cuadrados, será el Centro de Investigación del Rendimiento Humano.

En el centro se investigará todos los aspectos del rendimiento físico de un atleta, desde el desarrollo técnico y el entrenamiento, la nutrición, la salud psicológica, la capacidad neurológica, tecnología e incluso espiritualidad. En el centro también se tratarán lesiones deportivas.

SS&E señaló en un comunicado que el Centro de Investigación del Rendimiento Humano desarrollará "líderes y las mejores prácticas en experiencia en todos los aspectos del rendimiento humano" bajo la guía del doctor Andy Walshe, un experto mundial en el campo del rendimiento de atletas de elite.

Walshe declaró que "el ser humano es uno de los sistemas más complejos del universo" y que gracias a las nuevas tecnologías se está empezando a descubrir "lo que realmente hace operar al máximo rendimiento a la gente de elite".

TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Walshe anticipó que en los próximos 10 ó 20 años se van a descubrir cosas que todavía hoy ni se pueden imaginar y que precisamente eso "es la parte más emocionante de este campus: será un punto de enfoque para ese tipo de comunidad y esa forma de pensar".

Junto con el centro de investigación se construirá un centro de rendimiento de los Spurs, con las tecnologías más avanzadas, espacios para oficinas, residencias y clínicas médicas, restaurantes así como una plaza para eventos públicos.

En total, "The Rock at La Cantera" tendrá una superficie edificada de 46.400 metros cuadrados. Además, el complejo contará con un parque de 89.000 metros cuadrados de superficie que incluirá el mayor parque para perros de San Antonio y conectará con varias zonas naturales de la región.

Para construir el complejo, los Spurs se han asociado con la empresa inmobiliaria USAA Real State. El campus "The Rock at La Cantera" es parte de una comunidad de 4,8 kilómetros de extensión que el promotor inmobiliario ha planificado para la zona noroeste de San Antonio.