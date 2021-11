La gran pantalla del "FiSahara" volverá a iluminarse a partir de este domingo

Cartel del Festival Internacional de Cine del Sáhara ("FiSahara") 2021. EFE/Foto cedida por el festival

Madrid, 26 nov (EFE).- El Festival Internacional de Cine del Sáhara ("FiSahara") vuelve a celebrarse desde este domingo y hasta el 1 de diciembre en el campamento de refugiados saharauis de Ausserd (al sur del Sáhara occidental), después de casi dos años de aislamiento por la pandemia de covid-19.

"#RompamosElSilencio" es el lema de un festival cuya celebración de este año coincide justamente con el décimo aniversario de la fundación de la Escuela de Formación Audiovisual "Abidin Kaid Saleh", que nació en 2011 precisamente de los talleres del cine del "FiSahara" y que ha formado a la primera generación de cineastas saharauis, informa la organización del evento en un comunicado.

En la sección oficial de este año competirán varios cortometrajes realizados por estos jóvenes que han conseguido galardones internacionales en otros festivales de cine, como es el caso de "En busca de Tirfas", de Lafdal Mohamed Salem, premio del público en el Festival de la Escuela de cine de Uruguay y "Toufa", de Brahim Chagaf, mejor corto internacional en el Festival Audiovisual Montes de María (Colombia).

También se proyectará "El precio de la belleza", de Ahmed Moh Lamin, y "The years of balls" de Mohamed Suleiman.

En su sección internacional, "FiSahara" ofrece una cuidadosa selección de películas: "The Idol (Ya Tayr El Tayer)", del palestino Hany Abu-Assad; "El Muro", de los realizadores italianos Fiorella Bendoni y Gilberto Mastromatteo; "143 Sahara Street (143, rue du désert)", del argelino Hassen Ferhani; "Lalgam", de los españoles Clara Calvet y Sebastián Riveaud y "News From Laayoune (Noticias desde El Aaiún)", del croata Đuro Gavran.

Además, habrá un "MiniFiSahara" para los más pequeños con una sección infantil en la que se proyectará una quincena de cortometrajes realizados por escuelas de cine de Francia, Dinamarca, Finlandia y República Checa en los campamentos de Dajla, Bojador y Smara (Sáhara Occidental).

"El pueblo saharaui ha abrazado el cine como un arte nuevo que reivindicamos como herramienta para nuestra causa y para preservar y transmitir nuestra identidad", asegura Tiba Chagaf, director nacional de Cine y Teatro del Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y codirector de "FiSahara".

"A diferencia de otros festivales que se han podido mudar a otras plataformas online durante la pandemia, FiSahara sólo tiene sentido cuando ilumina sus pantallas ante un público saharaui y, por ello, hemos esperado para poderlo hacer presencial", añade Chagaf, quien felicita a la escuela de cine "Abidin Kaid Saleh" por haber conseguido de este certamen "un proyecto 100 % sostenible y gestionado totalmente por el pueblo saharaui".

Por su parte, María Carrión, directora ejecutiva de "FiSahara" y confundadora de la fundación cultural "Nomads HRC" indica que esta edición "demuestra que el pueblo saharaui sigue en pie a pesar de año y medio de pandemia y la reanudación de la guerra en el Sáhara Occidental tras la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos".

"En esta edición decimos: Rompamos el silencio. Denunciemos la ocupación marroquí y la violación de los derechos humanos en el territorio ocupado, y pidamos libertad para el pueblo saharaui", concluye.