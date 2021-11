Londres despide al político conservador David Amess, asesinado el pasado mes

Londres. EFE/EPA/VICKIE FLORES

Londres, 23 nov (EFE).- El funeral del parlamentario conservador David Amess, asesinado el pasado 15 de octubre en la localidad inglesa de Leigh on Sea, fue celebrado este martes en la catedral de Westminster, en el centro de Londres, y contó con la presencia del primer ministro británico, Boris Johnson.

También acudieron a la misa los ex primeros ministros del Reino Unido John Mayor, David Cameron y Theresa May, así como actuales miembros del Ejecutivo "tory", como Rishi Sunak, Priti Patel y Sajid Javid.

El arzobispo de la catedral de Westminster, el cardenal Vincent Nichols, fue el encargado de presidir la ceremonia y se difundió un mensaje del papa Francisco en honor a Amess, en el que se hizo referencia a su preocupación por los más necesitados.

"Su Santidad recuerda con gratitud los años de servicio público devoto del señor David, guiado por su fuerte fe católica y puesto d manifiesto en su profunda preocupación por los pobres y los desfavorecidos", escribió el pontífice en su mensaje, leído por el arzobispo Claudio Gugerotti, el nuncio apostólico en Gran Bretaña.

Alrededor de ochocientas personas acudieron al servicio religioso en memoria de Amess, según la cadena británica BBC, que destacó la presencia del líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que acudió para homenajear al político fallecido, padre de cinco hijos.

Su amiga y compañera de filas durante años Ann Widdencombe también mostró su tristeza por la muerte del parlamentario.

"Él era un amigo muy cercano, hay todavía un aire de irrealidad sobre esto, creo que es inevitable cuando pierdes a un amigo en estas circunstancias tan terribles, todos nos preguntamos el por qué, no creo que nadie lo pueda responder", declaró a los medios la ex diputada tory.

El parlamentario conservador David Amess fue asesinado a manos de Ali Harbi Ali, de 25 años, que actualmente está acusado de asesinato y de preparar un atentado terrorista. EFE