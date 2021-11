Chicago Bulls vence a New York Knicks (109-103)

Chicago Bulls consiguió ganar como local frente a New York Knicks por 109-103 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Chicago Bulls lograron la victoria a domicilio contra Denver Nuggets por 108-114, sumando un total de cuatro victorias en sus cinco últimos encuentros, mientras que los de New York Knicks también vencieron en casa a Houston Rockets por 106-99. Con este resultado, Chicago Bulls acumula hasta el momento 12 victorias en 17 partidos disputados en la NBA, mientras que New York Knicks se queda con nueve victorias en 17 partidos jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de Chicago Bulls fueron los principales protagonistas, incrementaron la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (20-8) y acabó con un 25-20. Después, durante el segundo cuarto los jugadores del equipo local se distanciaron en el luminoso y tuvieron una diferencia máxima de 10 puntos (30-20) durante el cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 26-25. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 51-45 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto el equipo visitante consiguió remontar el resultado, tuvo una diferencia máxima de seis puntos (62-68) hasta que finalizó con un resultado parcial de 21-29 y 72-74 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto los locales lograron remontar el resultado, llegaron a ir ganando por ocho puntos (109-101) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 37-29. Finalmente, el partido finalizó con un resultado final de 109-103 para Chicago Bulls.

Además los jugadores más destacados de Chicago Bulls fueron Demar Derozan y Zach Lavine, que consiguieron 31 puntos, cinco asistencias y seis rebotes y 21 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle y RJ Barrett, con 34 puntos, tres asistencias y 10 rebotes y nueve puntos, dos asistencias y 15 rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Chicago Bulls se enfrentará a Indiana Pacers en el United Center, mientras que el próximo rival de New York Knicks será Los Angeles Lakers, con el que se medirá en el Madison Square Garden.