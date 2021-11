China responde a Biden que "los Juegos Olímpicos no se pueden politizar"

Pekín. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 19 nov (EFE).- China afirmó hoy que "no se puede politizar el deporte" porque "eso va en contra del espíritu olímpico y daña los intereses de los atletas", en respuesta al presidente estadounidense, Joe Biden, quien aseguró que su Gobierno está evaluando un boicot diplomático a los JJOO de invierno en Pekín.

"Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 son un escaparate para deportistas de todo el mundo. Politizar el deporte va en contra del espíritu olímpico y de los intereses de los atletas", dijo este viernes en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.

Agregó que los presuntos abusos de derechos humanos por parte del Gobierno chino en la región noroccidental de Xinjiang, motivo por el cual EE. UU. estaría considerando boicotear los juegos, no son más que "una campaña de difamación".

"China nunca tolerará que ningún país se entrometa en sus asuntos internos", zanjó.

El jueves, Biden aseguró que su administración está "considerando" un boicot diplomático a los Juegos, lo que supondría que ni Biden ni ningún otro funcionario estadounidense acudiría al evento.

Según adelantó el miércoles The Washington Post, el boicot sería en reacción a los abusos de derechos humanos por parte del Gobierno chino.

El periódico indicó que la Administración de Biden podría aprobar el boicot antes de que acabe este mes.

Fuentes citadas por el diario indicaron que la decisión se tomará independientemente de lo hablado en la reunión virtual del lunes pasado (martes en China) entre Biden y su homólogo chino, Xi Jinping.

En su comunicado tras el encuentro, la Casa Blanca no mencionó que se hubiera tocado el tema de los Juegos Olímpicos.

El Gobierno estadounidense se limitó a señalar que Biden trasladó a Xi sus preocupaciones por las prácticas en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong, así como por los derechos humanos en general.

El Post señaló que, durante meses, responsables del Ejecutivo de Biden se han mantenido en silencio y han rechazado especular sobre si el presidente apoyaría un boicot total a esos juegos -lo que supondría que ningún atleta de EE.UU. participaría-, uno parcial o ninguno.

Legisladores demócratas y republicanos, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han abogado por el boicot diplomático en protesta por los abusos contra los derechos humanos en China.