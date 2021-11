Lula carga contra el "aislamiento" del Brasil de Bolsonaro

Actualiza con discurso de Lula en Sciences Po y reuniones que anunció con Macron y Sánchez. ///París, 16 Nov 2021 (AFP) - Brasil debe volver a la escena internacional tras el "aislamiento" del actual mandatario Jair Bolsonaro, aseguró este martes el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien a inicios de 2022 debe confirmar si optará de nuevo a dirigir el gigante sudamericano.El actual gobierno "ha puesto Brasil de espaldas al mundo", aseguró Lula durante una conferencia en la prestigiosa universidad Sciences Po de París, en el marco de una gira europea en la que tiene previsto reunirse con varios líderes."El aislamiento político y diplomático de Brasil es nocivo no sólo para nuestro país sino también para la comunidad de naciones", agregó el ex jefe de Estado, para quien "la participación activa" de Brasil es "necesaria para el mundo".Aunque su discurso debía abordar el lugar de Brasil "en el mundo de mañana", el líder izquierdista, que fue recibido a ritmo de batucada, empleó la práctica totalidad del tiempo en describir un país que "está siendo destruido". "Nadie quiere invertir en Brasil" ahora porque Bolsonaro "es grosero con las mujeres, no ama a los negros, quema la selva, porque es violento con el pueblo autóctono", subrayó el presidente de 2003 a 2011, ante unos 400 estudiantes. - "Divergencias" con la UE - El jefe del Partido de los Trabajadores (PT), favorito en los sondeos, dijo el mes pasado que definirá a inicios del próximo año si lanza su candidatura a las presidenciales de octubre de 2022 contra el ultraderechista Bolsonaro.El exsindicalista puede ser candidato, ya que recuperó en marzo sus derechos políticos tras la anulación de las condenas por corrupción dictadas en su contra. Una de ellas lo llevó a la cárcel casi 18 meses, entre 2018 y 2019.Pero, aprovecha esta gira por Europa para criticar al actual mandatario, en el punto de mira por su gestión del covid-19 y de los incendios en la Amazonía, y para cultivar su imagen internacional a la espera de confirmar si se postula.Tras reunirse con Olaf Scholz, llamado a convertirse en diciembre en el futuro canciller alemán, Lula anunció un encuentro el miércoles con el presidente francés, Emmanuel Macron, y dejó entrever otro con el español Pedro Sánchez.El objetivo es "discutir sobre el futuro de un acuerdo entre América Latina y la Unión Europea (UE)", aseguró quien fuera un referente de la izquierda a principios del siglo XXI en Sciences Po, que lo nombró doctor honoris causa en 2011.Lula dijo que "existen divergencias", como el deseo de América Latina de "industrializar[se]" y no limitarse a exportar productos agrícolas, una de las tradicionales críticas al pacto UE-Mercosur de 2019, que no nombró.Durante su conferencia plagada de metáforas futbolísticas, interrumpida por aplausos y con aires de mítin electoral, abogó por una reforma del sistema multilateral como el Consejo de Seguridad de la ONU, tras la pandemia.Y advirtió contra una "segunda guerra fría", en este caso "tecnológica" entre Estados Unidos y China. "No podemos aceptar eso", agregó el expresidente, para quien Brasil debe discutir con China, con Estados Unidos y "decir lo que piensa". - "Visionario" - En su etapa en Francia, Lula almorzó este martes con la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo. La candidata socialista a la presidencial de Francia en 2022 acogió con un abrazo a su "amigo", a quien entregó en 2020 la ciudadanía de honor de París."Es un visionario, un hombre del pueblo, un hombre inspirador y lo apoyo", aseguró Hidalgo antes del encuentro en un bistró parisino sobre Lula, quien el miércoles conversará con el también presidenciable izquierdista Jean-Luc Mélenchon.Ese mismo día, la revista especializada "Politique internationale" le concederá el "Premio al Coraje Político" 2021 por "encarnar" la "esperanza" de los brasileños "decepcionados" con Bolsonaro, entre otras razones.Esta revista, fundada en 1978, ya concedió en el pasado ese galardón al papa Juan Pablo II, al expresidente egipcio Anwar al Sadat y al ex jefe de Estado sudafricano Frederik De Klerk, quien contribuyó a poner fin al apartheid.Ya en España, el jueves participará en el foro "Cooperación multilateral y recuperación regional post-covid 19" junto al ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el actual canciller José Manuel Albares, entre otros.tjc/eg -------------------------------------------------------------