Rectora venezolana recuerda los plazos de ley electoral en medio de una polémica

Caracas, 16 nov (EFE).- La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tania D'Amelio, dijo este martes que la ley electoral vigente establece fechas topes para las sustituciones de candidatos a los comicios regionales y locales del próximo domingo, después de la polémica generada tras la retirada de un aspirante opositor en favor de otro fuera del plazo establecido.

El que hasta el jueves pasado fue candidato a la Gobernación de Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Carlos Ocariz, renunció a su postulación con el objetivo de unificar el voto antichavista y traspasar sus apoyos a David Uzcátegui, aspirante por la formación Fuerza Vecinal.

Según la normativa actual, las sustituciones o transferencias de apoyos son legítimas, siempre que se realicen dentro del lapso establecido por el CNE, algo que, según señalaron algunos rectores del ente, se ha incumplido en el caso de Ocariz y Uzcátegui.

En este sentido, D'Amelio sostuvo en su cuenta de Twitter que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece límites para las modificaciones de los postulados y marca un cierre en la oferta definitiva de candidaturas.

Igualmente, el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, aseguró el lunes que la renuncia de Ocariz fue hecha el 11 de noviembre en horas de la tarde, pero los cambios que hicieron los partidos llegaron un día después, cuando ya se había cerrado el proceso de sustituciones, según el cronograma.

"Esto es polémico porque alguien puede interpretar la ley de otra manera, pero la interpretación oficial del CNE la hizo pública desde mayo, es decir, las reglas estaban muy claras", sostuvo en una entrevista en la emisora Unión Radio.

En opinión de Márquez, que subrayó es "personal", se debe "hacer gala de flexibilidad para que los partidos políticos tengan su oferta electoral completa"

No obstante, el órgano electoral no ha aclarado, todavía, si quienes otorguen el sufragio a la MUD favorecerán, tal y como planearon los antichavista, al partido de Uzcátegui o, por el contrario, esos votos serán nulos.

Por su parte, el líder opositor y abogado constitucionalista Gerardo Blyde explicó que la renuncia de un candidato está establecida en el artículo 62 de la Lopre y "no tiene plazo" para que la organización política sustituya al postulado.

"El artículo 63 regula la modificación de una candidatura por voluntad de la organización postulante (es la que debe hacerse hasta 10 días antes)", matizó.

Blyde criticó las declaraciones de Márquez y apostilló que ni el reglamento del CNE ni el cronograma pueden "violar la ley".