Defensa de Juana Ruiz busca aclaración de Israel, que "manipuló" su confesión

La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, en una imagen de archivo. EFE/Pablo Duer

Jerusalén, 13 nov (EFE).- La defensa de Juana Ruiz, española detenida por Israel y declarada culpable de trabajar y recaudar fondos por una organización ilegal, pedirá mañana aclaraciones a la Justicia, al alegar que Corte y Gobierno manipularon su confesión para asociarla "falsamente" con un grupo político palestino y a seis ONG declaradas terroristas que no están vinculadas con su caso.

El pacto de culpabilidad entre Fiscalía y defensa -que la Corte militar aceptó este miércoles como base de la condena a Ruiz- "fue tergiversado" posteriormente "por el Ejecutivo israelí", denunció hoy a Efe Avigdor Feldman, abogado de la trabajadora humanitaria.

En este documento se incluyó un capítulo de antecedentes en que se resumen presuntas actividades del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y su supuesto vínculo con seis ONG palestinas que Israel declaró "terroristas" recientemente. Según asegura la defensa, este asunto no tiene relación directa con Ruiz ni con los cargos finales por los que la Justicia israelí decidió condenarla.

La confesión de Ruiz "no confirma" los hechos de los antecedentes, un apartado "no incluido en la acusación original", y usado "para apoyar la afirmación falsa" de que ella "supuestamente admite la filiación al FPLP" de estas ONG designadas terroristas hace poco.

Entre estas hay Al Haq, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas o Comités de Trabajo Agrícola, grupos en los que no trabajaba Ruiz, que estaba empleada por los Comités de Trabajos para la Salud.

"Por lo tanto, se solicita al tribunal que aclare que la confesión de la imputada en la acusación no es una confirmación de los hechos incluidos en el capítulo de antecedentes", exige el equipo legal de la española en la petición de aclaración, a la que tuvo acceso Efe.

Tras la vista del miércoles, los ministros israelíes de Defensa, Beny Gantz, y de Exteriores, Yair Lapid, "hicieron una declaración falsa al mundo entero", denuncia Feldman.

Estos dijeron que Ruiz admitió recaudar "fondos para el grupo terrorista FPLP", y que la ONG por quién trabajaba "era uno de sus brazos civiles" junto a las entidades ahora declaradas terroristas.

Sin embargo, Feldman señala que en el pacto de culpabilidad quedó detallado "muy claramente que ella no sabía que el dinero recaudado fue entregado al FPLP".

También asegura que esta vinculación es "engañosa" e "incorrecta", ya que Ruiz siempre sostuvo que no conocía el destino de los fondos.

En la vista del miércoles, la defensa se opuso a que constataran en el acuerdo las seis entidades declaradas terroristas, ya que no tienen nada que ver con el caso de Ruiz.

Ante todo, la defensa considera que el proceso judicial contra la española "ha sido instrumentalizado de manera vergonzosa", y cree que pone en cuestión la independencia de la Justicia militar.

A su vez, denuncia que las declaraciones de Gantz y Lapid ponen a Ruiz "en riesgo" de afrontar "serios procesos penales en España" u otro países, al poder ser relacionada con el FPLP, grupo también considerado terrorista por la UE o EEUU.

El acuerdo de culpabilidad de Juana Ruiz propone una pena de prisión de 13 meses y una multa de 50.000 shekels (14.000 euros), aunque esta condena podría variar según dictamine la corte, que emitirá sentencia final con pena definitiva el 17 de noviembre.