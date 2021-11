Muere la delfin discapacitada Winter, inspiradora del filme "Dolphin Tale"

Fotografía sin fecha cedida por el Acuario Marino de Clearwater (CMA) donde aparece Winter, una delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), quien tenía una cola ortopédica fabricada especialmente para ella en las instalaciones del acuario en Clearwater, Florida. La delfín discapacitada Winter, cuya historia de supervivencia y superación inspiró las películas "Dolphin Tale" y "Dolphin Tale 2", murió en el Acuario Marino de Clearwater (CMA), en Florida, según informó la institución. EFE/ Clearwater Marine Aquarium

Miami, 12 nov (EFE).- La delfín discapacitada Winter, cuya historia de supervivencia y superación inspiró las películas "Dolphin Tale" y "Dolphin Tale 2", murió en el Acuario Marino de Clearwater (CMA), en Florida, según informó la institución.

"La familia CMA está devastada", dijo el acuario en el comunicado en el que anunció la muerte de Winter.

Winter murió por problemas intestinales el jueves por la noche rodeada de veterinarios y otros especialistas en atención de mamíferos marinos de distintas partes de EE.UU. que fueron convocados por el acuario para salvar su vida.

"La delfín más famosa del mundo", como la llaman los medios floridanos, tenía 16 años y había llegado al acuario de la costa oeste de Florida después de haber sido rescatada de una trampa de cangrejos en la que perdió la cola y la capacidad de nadar en 2005.

En el acuario colocaron a Winter, una delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), una cola ortopédica fabricada especialmente para ella y los entrenadores la enseñaron a nadar.

"Realmente inspirabas esperanza y eras amada por millones de personas en todo el mundo. Winter, te queremos", dice el comunicado del acuario, que no abrió este viernes sus puertas en señal de luto, lo que no ha impedido que numerosas personas hayan acudido al lugar a dejar flores y mensajes de condolencia.

El acuario también ha recibido infinidad de mensajes por las redes sociales de personas que lamentan la muerte de Winter.

La delfín fue una fuente de inspiración para miles de niños con problemas de discapacidad.

Pero no solo recibía las visitas de esos menores, también excombatientes estadounidenses mutilados eran visitantes asiduos de Winter en su "casa" de Clearwater, según señalan los medios de la zona.

Desde el 1 de noviembre la delfín estaba alicaída y sin apetito debido a lo que luego se supo que era una enfermedad gastrointestinal.

En el momento de su muerte estaba siendo preparada para una intervención quirúrgica. Sus signos vitales empezaron a desvanecerse y a pesar de los intentos por reanimarla murió, según informaron portavoces del acuario.

Los medios anunciaron que CMA ya está preparando un funeral a la altura de su residente más famosa.