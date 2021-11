Gobierno de Ecuador revisará propuesta indígena ante crisis por combustibles

Actualiza con declaraciones de ministra y líder indígena tras diálogo ///Quito, 11 Nov 2021 (AFP) - El gobierno de Ecuador se comprometió el miércoles a revisar una propuesta del poderoso movimiento indígena para desactivar la crisis social desatada por el alza de precios de combustibles de hasta 90% desde 2020, y que derivó en recientes protestas.El Ejecutivo "va a analizar y revisar las propuestas que han traído (...) sobre el tema de los combustibles", confirmó a la prensa la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, tras el segundo encuentro entre el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, y el jefe de la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza.Esa organización -que participó en revueltas que derrocaron a tres mandatarios entre 1997 y 2005- reclama una bajada del precio del galón (3,8 litros) de diésel a 1,50 dólares y de gasolina corriente a 2,10 dólares. Hace casi tres semanas, Lasso decretó un aumento de los combustibles de hasta un 12%, llevando el diésel de 1,69 a 1,90 dólares y la gasolina de 2,50 a 2,55 dólares.El gobierno "va a determinar lo que tenga que determinar en función del interés del pueblo", indicó Vela."No hay un acuerdo mientras no se resuelva el problema de los combustibles", manifestó a su vez Iza, quien mantiene movilizados a sus partidarios en las comunidades y había advertido sobre nuevas protestas.- Coincidencias y avances -Quito decidió aplicar en mayo de 2020 ajustes mensuales para eliminar millonarios subsidios ante una crisis económica agravada por la pandemia, política que fue mantenida por Lasso, que asumió hace casi seis meses.El gobierno "revisará" el planteamiento de los indígenas, apuntó Iza en declaraciones por separado a la prensa después de que en octubre liderara dos días consecutivos de protestas con el bloqueo de carreteras."Aspiramos" a que en unos 15 días "podamos tener la respuesta" sobre el tema combustibles, agregó el presidente de la Conaie tras seis horas de reunión. Los indígenas también piden evitar la explotación de recursos naturales en zonas hídricas y territorios donde habitan pueblos originarios, un asunto sobre el que tampoco hay acuerdo.Gobierno e indígenas tienen previsto establecer un nuevo mecanismo de diálogo para "llegar a una definición", según Vela, quien estimó que hubo "avances" hacia el arreglo de la crisis social.Lasso, por su parte, saludó "la actitud democrática de disposición a dialogar" y destacó que "hay 3 puntos de coincidencia con las organizaciones sociales": moratoria de créditos, precios justos y control de contrabando, y educación intercultural."Vamos a continuar trabajando para llegar a consensos. El diálogo es el camino para la paz y un Ecuador de oportunidades", anunció el mandatario en Twitter, sin referirse al tema de los combustibles.- Diálogo es "fundamental" -Al instalar la cita, Lasso -quien condonará deudas de pequeños agricultores con un banco estatal- señaló que "el diálogo y la resolución de diferencias en un ambiente de paz y tranquilidad es fundamental" para la democracia.Las protestas de hace dos semanas, que incluyeron una marcha en Quito que derivó en choques con policías cerca de la presidencia, fueron de las más enérgicas contra el actual gobierno, con 37 detenidos y 8 policías heridos.Esas manifestaciones, registradas luego del primer encuentro del 4 de octubre, se dieron bajo el despliegue de militares en las calles por un estado de excepción decretado el 18 de octubre con miras a combatir la criminalidad ligada al narcotráfico, aunque no se suspendieron derechos como los de protesta y reunión.Iza acudió a la cita acompañado por unos 50 dirigentes indígenas, campesinos y líderes sindicales, tras encabezar una marcha pacífica de unos 200 seguidores, que esperaron tranquilos cerca de la sede presidencial, acordonada por un fuerte dispositivo policial, según reporteros de la AFP.La Conaie lideró violentas protestas en octubre de 2019 contra el alza de combustibles, que dejaron once muertos y obligaron al entonces mandatario Lenín Moreno (2017-2021) a dar marcha atrás a los aumentos.pld-dsl/sp/lda/rsr/dga/ag -------------------------------------------------------------