Príncipe Harry habría advertido a Twitter de ataque a Capitolio

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Twitter Inc., Jack Dorsey, recibió una advertencia del príncipe Harry el día antes de los ataques del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, respecto de que la plataforma de redes sociales se estaba utilizando para planificar disturbios, dijo el duque de Sussex.

“Jack y yo nos enviábamos correos electrónicos antes del 6 de enero cuando le advertí que su plataforma estaba permitiendo que se organizara un ataque”, dijo el príncipe el martes en una mesa redonda virtual organizada por Wired. “Ese correo electrónico fue enviado el día anterior. Y luego sucedió, y no he sabido nada de él desde entonces”.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Dorsey dijo en una audiencia del Congreso en marzo de asumía cierta responsabilidad por la organización en línea que condujo a los disturbios.

Partidarios del expresidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero después de que Trump disputara falsamente el resultado de las elecciones de 2020.

Nota Original:Prince Harry Says He Warned Twitter’s Dorsey About Capitol Riot

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.