Diosdado Cabello pide a los chavistas desconfiar de los observadores de la UE

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en una fotografía de archivo. EFE/ Ronald Peña

Caracas, 9 nov (EFE).- El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, pidió este martes a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales de la Unión Europea para los comicios locales y regionales del 21 de noviembre, ya que -aseguró- su trabajo "se basa en la desacreditación" del proceso, según un comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

"Quiero denunciar públicamente una gente que vino dizque (supuestamente) de observadores a Venezuela, de la Unión Europea, tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino a hacer observación de ningún tipo. Ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia", dijo Cabello en un acto electoral en el céntrico estado Anzoátegui, agregó el PSUV, del que es vicepresidente.

A su juicio, la delegación de la Unión Europea en Venezuela tiene "el guión escrito sobre el ejercicio democrático que se desarrollará en Venezuela, el cual se basa en la desacreditación de todo el proceso comicial", agregó la información.

Finalmente, recordó que los observadores internacionales no son árbitros en el proceso electoral de Venezuela y criticó a la UE por tener "falta de respeto" al no reconocer las controvertidas elecciones del pasado domingo en Nicaragua, en las que fue reelegido como presidente Daniel Ortega.

Ortega fue reelegido este domingo para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en los comicios generales.

Alemania, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, la Unión Europea (UE) y Uruguay fueron los primeros en desconocer los comicios nicaragüenses por falta de garantías y de competencia ante los arrestos de siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición previo a las votaciones.

La MOE-UE en Venezuela desplegó el pasado 28 de octubre a 44 de sus integrantes por los distintos estados del país, bajo la supervisión de la jefa del operativo, la eurodiputada Isabel Santos, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.

En el país también se encuentra un "equipo central" de 11 personas y, posteriormente, se sumarán 34 observadores más, así como una delegación de 12 parlamentarios, "algunos" diplomáticos y varios observadores más que serán contratados en el país, según detalló Santos entonces.