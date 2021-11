El mexicano Luis Fernando Tena dirigirá a la selección guatemalteca de fútbol

El director técnico mexicano Luis Fernando Tena, en una fotografía de archivo. EFE/Francisco Guasco

Ciudad de Guatemala, 5 nov (EFE).- El entrenador mexicano Luis Fernando Tena, campeón olímpico con México en Londres 2012, fue anunciado este viernes como el nuevo seleccionador de Guatemala de manera oficial por la federación local.

Tena, de 63 años de edad, tomará las riendas de su segunda selección nacional, tras su exitoso paso por el combinado mexicano sub 23, entre 2011 y 2013, cuando ganó oro en Juegos Panamericanos (2011) y en Juegos Olímpicos (2012), además de un breve paso también en 2013 por el combinado absoluto mexicano.

La Federación de Fútbol de Guatemala confirmó en un comunicado la designación de Tena, quien "tendrá a cargo de forma directa la conducción, manejo y preparación" se la selección mayor "aunado al trabajo y asesoría que estará realizando con los diferentes procesos de selecciones juveniles" del país centroamericano.

La presentación oficial será "en los próximos días" mediante una conferencia de prensa aún sin fecha establecida, precisaron las autoridades deportivas.

El nuevo seleccionador guatemalteco reemplaza al también mexicano Rafael Loredo, quien de forma interina dirigió a Guatemala en la Copa Oro de este año, con derrotas ante El Salvador y México, además de un empate frente a Trinidad y Tobago.

Loredo se encontraba de manera interna en el cargo después de que en el primer semestre del año Guatemala destituyera al anterior seleccionador, Amarini Villatoro, tras quedar fuera de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Tena inició su etapa en los banquillos como técnico del Cruz Azul en 1994, equipo al que ha retornado en tres momentos diferentes y con el que ganó un campeonato local y tres trofeos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en 1996, 1997 y 2014.

Además, consiguió otro título más de la liga mexicana con el Morelia, el único en su historia, en el año 2000.

El entrenador ha dirigido una decena de equipos de la Liga MX, entre los que destacan tres de los considerados "grandes": Cruz Azul, América y Guadalajara. Además, ha encabezado los proyectos de Tecos, Morelia, Santos Laguna, Chiapas, León, Querétaro y Juárez, su último trabajo.

Precisamente en Juárez permaneció apenas once jornadas del último torneo (Guardianes 2021), cuando el equipo estaba sumido en la decimosexta posición de 18 clubes.

Como jugador, se desempeñó como centrocampista en los equipos Atlético Español, Oaxtepec, Guadalajara y Atlante, entre 1976 y 1988.

Tena tendrá como principal objetivo llevar a Guatemala a la primera Copa del Mundo en categoría absoluta de su historia, ya que solamente ha participado en un Mundial pero en divisiones inferiores, específicamente Colombia 2011 en categoría sub 20.