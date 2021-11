Rendimientos de EE.UU. caen tras decisión de Banco de Inglaterra

(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo se encaminan a sus mayores caídas diarias de este año, liderados por el mercado de bonos del Reino Unido después de que la sorpresiva decisión del Banco de Inglaterra de no subir las tasas de interés llevó a los operadores a reevaluar las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos y cinco años bajaron 6 y 9,5 puntos básicos, respectivamente, después de que los a cinco años cayeran hasta 10 puntos básicos a 1,088%, un mínimo de casi tres semanas.

En el mercado de bonos del Reino Unido, los rendimientos de esos plazos cayeron 21 y 19 puntos básicos después de que el Banco de Inglaterra conmocionara a los mercados al anteponer las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento por encima de las predicciones de un repunte de la inflación. Fue la mayor variación en los instrumentos a cinco años desde la votación del brexit.

“Las tasas son un mercado global”, dijo Subadra Rajappa, jefa de estrategia de tasas de Estados Unidos en Société Générale en Nueva York. “Los bancos centrales mundiales parecen rechazar las expectativas del mercado de una acción política agresiva”.

El cambio en la percepción también empujó a los operadores a reducir las apuestas sobre el ritmo de ajuste de la Reserva Federal de EE.UU., que el miércoles anunció que comenzaría este mes a reducir el ritmo de su programa de compra de activos. Los futuros de las tasas de interés, que habían descontado dos aumentos de un cuarto de punto en 2022, trasladaron el segundo a 2023.

La variación de los bonos del Tesoro a corto plazo extiende un período de alta volatilidad, especialmente en los rendimientos a dos años de EE.UU., que comenzó hace dos semanas cuando el aumento de los precios del petróleo avivó las expectativas de inflación. Globalmente, la irregularidad de los mercados de bonos gubernamentales afectó las posiciones apalancadas, lo que obligó a varios fondos de cobertura a restringir la negociación.

El siguiente dato importante que captura la atención en EE.UU. es el informe de empleos de octubre que se publica el viernes. Dicho informe es fundamental para el dilema de la Fed, como lo indicó Powell el miércoles en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Si bien la tasa de inflación “no es en absoluto consistente con la estabilidad de precios”, los encargados de la política monetaria no están dispuestos a aumentar las tasas de interés “porque queremos que el mercado laboral se recupere aún más”, dijo.

El banco central está enfocado en la baja participación en el mercado laboral debido a factores relacionados con la pandemia, lo que hace que la tasa de desempleo le reste importancia a la escasez de empleo, dijo.

Se prevé que el informe de octubre mostrará un aumento de 450.000 en las nóminas no agrícolas, que sería el mayor desde julio.

Nota Original:U.S. Yields Tumble as Traders Trim Fed Hike Bets After BOE Shock

