Ranking Amazon Prime en España : Top 10 de las series más vistas de hoy miércoles, 03 de noviembre

Puedes pasar horas navegando por Amazon Prime tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de Amazon Prime de las mejores series en España, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. G.E.O. Más allá del límite

G.E.O. Más allá del límite es la primera serie documental que mostrará desde dentro los entresijos de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones o G.E.O. Por primera vez en su historia, un equipo de cámaras tiene acceso exclusivo al duro y exigente proceso de selección de los nuevos miembros, que se extiende durante más de 7 meses. Cientos de aspirantes comienzan y solo unos pocos terminarán pasando las pruebas necesarias para convertirse en miembros del G.E.O.En cada capítulo se seguirán los progresos de este grupo de aspirantes profundizando en su historia personal, sus reacciones ante las duras pruebas y su transformación a lo largo de un proceso que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Sometidos a un estrés extremo, privados de sueño y expuestos a condiciones inaguantables, los aspirantes tendrán que superar sus peores miedos para estar preparados para lo que pueda estar por venir.

2. Maradona: Sueño bendito

La serie sigue la vida del famoso exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en diferentes etapas de su vida, comenzando por los inicios de su carrera en Villa Fiorito y en Argentinos Juniors.

3. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

4. Madres: amor y vida

Una serie médica diferente, un relato de vida y emoción en el que ellas, madres y médicas, luchan por sacar adelante a sus hijos y a ellas mismas. No será un camino fácil: no solo se tendrán que enfrentar al día a día del hospital, sino también al mundo laboral, familiar y sentimental; caerán y querrán dejarlo todo; se levantarán y sonreirán al mundo cuando apenas queden fuerzas.

5. Nine Perfect Strangers

Nueve australianos, en diferentes momentos de su vida, asisten a un costoso "retiro de transformación total de mente y cuerpo" de 10 días en un lugar llamado Tranquillum House, dirigido por una misteriosa mujer rusa llamada Masha.

6. Motherland: Fort Salem

La historia sigue a tres jóvenes mujeres brujas que son entrenadas para luchar con magia contra amenazas terroristas utilizando tácticas y armas sobrenaturales.

7. El Pueblo

Motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, diversos personajes acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. Al llegar, todos coinciden en Peñafría, una diminuta localidad abandonada de Soria. Sin embargo, pronto descubrirán que no están solos. Así, los nuevos moradores iniciarán una convivencia con los oriundos, que les ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo.

8. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

9. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

10. Modern Love

Una amistad improbable. Un amor perdido que vuelve a resurgir. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que tal vez no lo haya sido. Una nueva familia poco convencional. Estas son las extraordinarias historias de las alegrías y las tribulaciones del amor, cada una de ellas basada en un artículo personal sobre relaciones reales de la adorada columna de The New York Times "Modern Love".

Como te habrás dado cuenta, las series viven su época dorada. Amazon Prime utiliza este aumento en la demanda para mantener enganchados a millones de suscriptores.

Hay producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varios capítulos seguidos, ¡incluso hasta completar la temporada! Ya sabes que las encontrarás siempre en Amazon Prime.

¿Tienes idea de cuál es tu próximo programa favorito? ¿Estás planeando el siguiente maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver todos estos exitazos!