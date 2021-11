ONG dice que el 90 % de orilla del lago venezolano de Maracaibo tiene basura

Desechos impregnados de petróleo en La Vereda del Lago, en Maracaibo, estado Zulia (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 4 nov (EFE).- El 90 % de las orillas del Lago de Maracaibo, el mayor de Venezuela, "están repletas de basura", en gran parte por el plástico que arrastran las 40 cañadas que desembocan en su cuenca, denunció este jueves Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA), una red dedicada a la promoción y preservación del medioambiente.

"El Lago de Maracaibo tiene (el) 90 % de sus orillas repletas de basura, (el) 80 % es plástico que arrastran las 40 cañadas que desembocan en la cuenca, sin ningún tratamiento previo. A esto se le suman altos niveles de fósforo que limitan la cantidad de oxígeno", publicó la red en su cuenta de Twitter en la que pidió al Gobierno atender la emergencia que considera que se vive.

Acerca de la situación en el lago de agua dulce, que posee una gran riqueza petrolífera, explicaron que los derrames de crudo "han causado graves daños", provocando "mortalidad a las especies marinas nativas" de esta zona.

"Los derrames de petróleo son numerosos, no solo en el lago sino en muchos lugares de la costa venezolana. Sin embargo, el Gobierno no hace ningún esfuerzo por cambiar las cosas; al contrario, los derrames han empeorado con el tiempo", advirtió el Proyecto EPA.

Debido a esos derrames, el "gran recurso pesquero" que había en el lago -"y era utilizado como un pilar fundamental en la economía del país"- está contaminado.

En esa contaminación influye, además, la explotación de carbón, y el desagüe de las cloacas.

También debido a la contaminación se han visto afectados "enormemente" los "ecosistemas sensibles" del lago y "entre uno y tres millones de personas son perjudicadas".

"Los innumerables derrames ocurridos en el lago, debido a desperfectos mecánicos ocasionados por fallas de mantenimiento de las instalaciones petroleras han traído como consecuencia que no se pueda utilizar el lago como fuente de abastecimiento de agua", subrayó la organización.

Por todo ello, recordaron que el deber del Estado venezolano es "prestar atención a esta situación y así proteger" el lago "a fin de detener la expansión de contaminación".