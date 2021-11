Familiares de mexicanas asesinadas reclaman justicia en su "Día de Muertas"

Colectivos feministas se manifiestan en contra de feminicidios hoy, en calles de la Ciudad de México (México). EFE/ Francisco Guasco

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- Familias de víctimas de feminicidio y de desaparecidas conmemoraron este miércoles su propio "Día de Muertas" con una protesta en la Ciudad de México para exigir justicia por las miles de mujeres violentadas y asesinadas en el país.

"Queremos que de verdad las autoridades actúen, que no se queden (los casos) en ese lugar oscuro como las dejaron a ellas. Buscamos justicia y verdad para cada una de nuestras muertas", dijo a Efe Consuelo Martínez, madre de Victoria Pamela, asesinada en 2017 por su entonces pareja.

Con cruces moradas, varios cientos de personas caminaron por el emblemático Paseo de la Reforma. Cada una con un caso concreto: algunos crímenes resueltos con sentencia firme -los menos-, otros en proceso con el feminicida detenido, y la mayoría con escasos avances.

"Cada cruz es un caso, un dolor. Por eso buscamos justicia y verdad", añadió la mujer, quien forma parte de Voces de la Ausencia, la organización convocante de la marcha.

Voces de la Ausencia instauró este día como "Día de las Muertas" el 3 de noviembre, consecutivo al importante Día de Muertos en México, para recordar a todas las mujeres que son asesinadas o desaparecen cada día.

ESPIRAL DE VIOLENCIA MACHISTA

México afronta una crisis de violencia machista con el asesinato de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles, ya sea por homicidios dolosos y feminicidios, el crimen de dar muerte de una mujer por razones de género.

Según los datos oficiales más recientes, entre enero y septiembre de 2021 se registraron un total de 762 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios.

Solo en agosto pasado hubo 108 casos, la cifra más alta registrada en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El movimiento feminista ha ido creciendo en sus distintas vertientes y las madres y familiares de víctimas han unido fuerzas y creado distintas organizaciones como Voces de la Ausencia para que sus exigencias tengan más probabilidades de ser escuchadas por las autoridades.

Cintia Ramírez, tía de Dulce Lilián, asesinada en agosto de 2019, explicó que la marcha tuvo como objetivo instar al Gobierno, a las Fiscalías y a todas las autoridades a hacer justicia por todas las chicas asesinadas.

El asesino de Dulce Lilián, quien era su esposo, permanece prófugo de la justicia y por el momento no hay avances en su búsqueda.

"La principal exigencia es pedir al Gobierno que nos escuche, que detengan a personas que están prófugas y que se haga justicia. No van a devolvernos a nuestras muertas pero al menos que nos den algo de paz y tranquilidad", compartió Ramírez con Efe.

UNIDAD ANTE LA DESESPERANZA

Durante la marcha, que siguió el recorrido sin mayores altercados, se vivieron momentos de emoción entre las madres, quienes se abrazaron e incluso rompieron a llorar.

Para ellas, la unidad es muy importante y permanecer juntas en la lucha es un incentivo para no rendirse.

"Nosotras nos apoyamos, estamos aquí por la misma lucha: nuestras hijas asesinadas. (...) Le diría a las madres de víctimas de feminicidio que están solas que busquen ayuda", declaró Nayeli Aquino, madre de Naela Daniela, asesinada en agosto de 2019 y cuyo caso no tiene apenas ningún avance.

Los familiares también agradecieron el esfuerzo de Frida Guerrera, activista fundadora de la organización y quien, aseguraron, les da fuerzas para continuar en la lucha cuando sienten que ya no pueden más.

En la caminata también estuvieron presentes numerosos niños que quedaron huérfanos después del feminicidio de sus madres. Ellos son también grandes olvidados, aseguraron durante la marcha.

Los familiares caminaron portando las cruces y pancartas con los rostros de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde el Zócalo capitalino, donde se encuentra el Palacio Nacional, hasta el Monumento a la Madre, donde hoy una "antimonumenta" erigida por las mismas activistas recuerda a las mujeres víctimas de la violencia en el país.