Once años de la muerte de Carla Duval

20-10-2021 POSADO DE CARLA DUVAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Si Norma Duval enamora cada vez que aparece en un photocall o tiene declaraciones para la prensa por esa elegancia y educación que posee, su hermana Carla Duval era puro amor. Son muchos los recuerdos que dejó para esta prensa sensacionalista que siguió muy de cerca el cáncer de cuello de útero que se la llevó de este mundo.



Carla Duval fallecía por la noche en el Hospital de La Paz en Madrid, ya había superado un cáncer en 2007, de cuello de útero también tras someterse a una operación y a múltiples sesiones de radio y quimioterapia. Sin embargo, en agosto de 2010 la actriz tenía que dejar la gira teatral de la obra 'Brujas' como consecuencia de una recaída que hacía presagiar lo peor.



Norma Duval reconocía hace varios años en una entrevista con Bertín Osborne que si ella hubiera sabido antes la enfermedad que estaba atravesando su hermana, hoy Carla estaría viva: "Si me hubiera enterado antes, Carla estaría hoy viva". Así de unidas estaban las hermanas, siempre pendiente la una de la otra, este episodio fue bestial para Norma.



Carla mantuvo en silencio durante dos años su enfermedad, según Norma porque no quería molestarla: "Por no molestarme no me llamaba. No me quería molestar". Aún así, la actriz y vedette descubrió el padecimiento de su hermana una tarde en la Gran Vía de Madrid: "Ella me preguntó: '¿Tienes pañuelos?' Le pregunté que qué le pasaba. Dos años llevaba ya. Me quedé muerta. No voy a decir el nombre del ginecólogo porque con él tuve dos hijos, pero él sabe que hizo muy mal porque cuando vino de México ya tuvo una conización (biopsia). Ya tenía el virus y se lo hizo él. Y cuando le decía sangraba, le decía que era del útero. La miraba, pero no la hizo un reconocimiento como debía haberlo hecho".



Una pérdida muy dolorosa que llevó a Norma a hacerse cargo de las dos hijas de Carla, sus sobrinas Paula y Andrea. Las dos jóvenes quisieron aparecer en este programa junto a las que fueron las compañeras de la última función que hizo Carla antes de morir. Arancha del Sol, Cristina Hidalgo, Lara Dibildos y Juncal Rivero no quisieron perderse esta emotiva comida donde Norma leyó una carta que Carla escribió antes de morir. En esta, la actriz daba las gracias a sus familiares, amigos y a su exmarido pues reconocía que se iba "en paz con el mundo". Hoy, recordamos a la gran Carla Duval.