HRW califica como "desquiciamiento" las palabras de López Obrador sobre DD.HH

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó este viernes como "desquiciamiento total" las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la protección de los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo "son excusas para robar".

"Desquiciamiento total. AMLO (Andrés Manuel López Obrador) arremete contra 'la protección de los derechos humanos', los 'nuevos derechos', 'el feminismo' y 'el ecologismo'. Según él, son excusas para robar", manifestó Vivanco en su cuenta oficial de Twitter.

El directivo acompañó su breve texto con el extracto de la conferencia en donde el mandatario mexicano afirmó que el neoliberalismo se dedicó a promover, crear o impulsar los "llamados nuevos derechos" para "saquear a sus anchas".

"Se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales", apuntó.

Y acusó que el propósito de "estas nuevas causas" era que no "reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara fuera del centro del debate".

Afirmó que por ello no se hablaba de corrupción y se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo y de racismo.

No es la primera vez que HRW critica al presidente mexicano.

En agosto pasado, dijo que López Obrador cometía el error de "callar" ante la decisión del Supremo estadounidense de permitir el restablecimiento del polémico Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) o "Permanecer en México", que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar su turno en México.

Vivanco ha criticado también otras reacciones del Gobierno de López Obrador, como la postura tomada ante el conflicto de la Refinería de Dos Bocas, en el sureño estado de Tabasco, donde el pasado 13 de octubre cuatro trabajadores resultaron lesionados tras exigir mejores condiciones laborales; lo cual fue minimizado por el mandatario mexicano.